Veritas finalise son usine automobile à Tanger

L’équipementier automobile américain Veritas a achevé la construction de sa première usine au Maroc et en Afrique. Implanté dans la Tangier Free Zone, le site s’étend sur 5 000 m² et devrait entrer en production au troisième trimestre 2027.

Cette implantation renforce la position de Tanger dans les stratégies industrielles des équipementiers automobiles internationaux. Veritas entend notamment se rapprocher des constructeurs et fournisseurs de premier rang présents au Maroc et en Afrique du Nord.

L’usine est exploitée par HDT-Veri-Automotive-Morocco, une société créée en 2026 et installée au lot 73, lot 01 de la zone franche de Tanger. Sur les 5 000 m² du site, 3 835 m² sont dédiés aux activités de production. Des équipements d’extrusion figurent également parmi les moyens industriels prévus.

Le groupe américain n’a pas encore communiqué le montant de son investissement. Les effectifs attendus, la capacité de production annuelle et la liste des composants fabriqués à Tanger restent également inconnus.

Veritas développe des solutions destinées à la circulation des fluides et à la gestion thermique des véhicules. Son portefeuille comprend notamment des tubes, des conduites et des ensembles utilisés dans les systèmes de refroidissement, de climatisation et de gestion thermique.

Ces technologies concernent les véhicules thermiques, hybrides et électriques. Le groupe maîtrise plusieurs procédés industriels, dont le formage des tubes, le sertissage, le brasage, le soudage et l’extrusion de tubes en aluminium. Les opérations qui seront effectivement réalisées dans l’usine marocaine n’ont toutefois pas été détaillées.

Pour Patrick Paige, président-directeur général de Veritas, l’ouverture d’une présence industrielle au Maroc représente une étape dans la stratégie de croissance internationale du groupe. Cette implantation doit également permettre de renforcer son accompagnement auprès des clients qui développent leurs activités manufacturières dans la région.

Le choix de Tanger intervient alors que l’industrie automobile marocaine poursuit son intégration dans les chaînes d’approvisionnement internationales. La proximité des plateformes industrielles et logistiques de la région offre aux équipementiers un accès aux constructeurs et aux marchés d’exportation.

L’arrivée de Veritas s’inscrit dans le rapprochement entre HDT Automotive Solutions et Veritas. En juillet 2024, HDT avait repris les activités du groupe Veritas AG à Gelnhausen, en Allemagne, ainsi que plusieurs opérations européennes et mexicaines.

Les deux ensembles ont adopté une marque commune en 2025. Le groupe dispose aujourd’hui d’un réseau industriel international couvrant notamment l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie.

Avec l’ouverture de son site tangérois, Veritas élargit sa présence manufacturière au continent africain. La direction de l’usine a été confiée à Jawad Miraoui, qui possède plus de dix-huit ans d’expérience dans l’industrie automobile, notamment dans la gestion d’usines, les approvisionnements et le lancement de nouvelles unités de production.