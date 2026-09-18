Mondial 2026 : le FBI reconnaît l’expertise sécuritaire marocaine

La coopération sécuritaire entre le Maroc et les États-Unis a été mise en avant par le directeur du FBI, Kash Patel. Dans une lettre officielle, il a salué le professionnalisme des agents de la DGSN et de la DGST mobilisés aux États-Unis pendant la Coupe du monde 2026.

Le responsable américain a souligné le niveau de compétence des fonctionnaires marocains engagés au sein du centre de coopération internationale de sécurité créé pour accompagner le tournoi.

Cette reconnaissance intervient après la participation des services marocains aux dispositifs de coordination mis en place pour assurer la sécurité de la compétition. Le FBI a notamment relevé l’expertise développée par le Maroc dans la gestion des grands événements sportifs et des rassemblements internationaux.

La contribution des agents marocains est présentée comme un soutien à la coordination entre les différents services de sécurité. Leur participation aurait également concerné les actions préventives et l’encadrement des supporters.

Les autorités marocaines n’ont cependant pas précisé le nombre de fonctionnaires déployés aux États-Unis ni la durée exacte de leur mission.

Une coopération adaptée à un Mondial élargi

La Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a réuni 48 équipes nationales et 104 rencontres. Ce format inédit a nécessité une coordination sécuritaire impliquant les pays hôtes et des partenaires internationaux.

La présence d’agents marocains s’inscrit dans cette logique de coopération. Elle intervient alors que le Maroc développe son expérience dans la sécurisation des compétitions sportives et des manifestations internationales.

La lettre du FBI met ainsi en lumière la contribution des services marocains au sein d’un dispositif de sécurité multinational. Elle souligne également l’importance des échanges opérationnels entre les institutions des deux pays.

Pour la DGSN et la DGST, cette reconnaissance constitue un nouvel élément dans les relations de coopération sécuritaire avec les États-Unis, notamment autour des grands événements internationaux.