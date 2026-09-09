Synhelion choisit Tan-Tan pour accélérer la production de carburants synthétiques au Maroc

Le Maroc s’apprête à accueillir un projet industriel majeur dans le domaine des carburants renouvelables. Le groupe suisse Synhelion a conclu un mémorandum d’entente avec les autorités marocaines pour développer une usine à grande échelle dans la province de Tan-Tan, avec une capacité annoncée de 100 000 tonnes de carburant renouvelable par an.

Le projet marque une nouvelle étape dans l’implantation au Maroc d’activités industrielles liées à la transition énergétique. Synhelion indique avoir déjà sécurisé un terrain destiné à accueillir l’installation et créé une filiale locale, Synhelion Maroc, bénéficiant du statut Casablanca Finance City.

Le choix de Tan-Tan n’est pas anodin. Située dans la région de Guelmim-Oued Noun, la province dispose d’un potentiel important en énergies renouvelables et de conditions favorables au développement d’une industrie énergétique tournée vers la production de carburants de synthèse.

Le mémorandum implique plusieurs acteurs publics marocains, notamment le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable ainsi que l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

Pour les autorités, l’enjeu dépasse la seule production de carburants. Le projet doit contribuer à faire émerger de nouvelles chaînes de valeur industrielles, à générer des opportunités économiques locales et à renforcer l’attractivité du Maroc pour les investissements dans les technologies vertes.

La technologie développée par Synhelion vise notamment les secteurs du transport aérien et routier. L’entreprise produit du kérosène, du diesel et de l’essence synthétiques renouvelables, conçus pour pouvoir être utilisés avec les moteurs et infrastructures existants, sans transformation majeure des systèmes actuels.

Cette approche constitue l’un des principaux intérêts des carburants de synthèse : ils peuvent s’intégrer aux infrastructures déjà déployées tout en réduisant la dépendance aux carburants fossiles. Selon Synhelion, ses carburants, produits à partir d’énergies renouvelables et de déchets biogéniques, peuvent permettre une réduction pouvant atteindre 100 % des émissions nettes de CO₂ par rapport aux carburants fossiles, selon les conditions de production et le cycle de vie considéré.

Pour la société suisse, le Maroc présente ainsi un double avantage : un potentiel élevé en énergies renouvelables et une politique industrielle favorable au développement de nouvelles filières énergétiques. Gianluca Ambrosetti, co-PDG et cofondateur de Synhelion, considère le Royaume comme un emplacement particulièrement adapté au déploiement de sa technologie.

Le projet de Tan-Tan constitue surtout un changement d’échelle pour Synhelion. Fondée en 2016, l’entreprise a franchi une première étape industrielle en juin 2024 avec l’inauguration de son usine DAWN à Jülich, en Allemagne. Cette installation constitue sa première unité de production de carburants renouvelables à l’échelle industrielle et est désormais opérationnelle.

Avec le foncier réservé et la création de sa structure marocaine, Synhelion estime désormais entrer dans une phase plus concrète de son développement au Maroc. L’objectif affiché est de passer des études préliminaires à la réalisation d’une première usine commerciale dans la région.

À terme, l’installation de Tan-Tan pourrait donc positionner le sud du Royaume comme un nouveau pôle de production de carburants renouvelables destinés notamment aux secteurs où l’électrification reste difficile à déployer à grande échelle.