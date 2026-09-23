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Simple permet désormais d’alimenter son compte instantanément par carte au Maroc

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Simple franchit une nouvelle étape dans la digitalisation des services bancaires au Maroc. La néobanque d’Attijariwafa bank permet désormais à ses nouveaux clients d’alimenter instantanément leur compte dès son ouverture, directement avec une carte bancaire.

La fonctionnalité accepte les cartes bancaires nationales et internationales, indépendamment de la banque qui les a émises. Le client n’a donc plus besoin d’attendre un virement ou de se déplacer en agence pour disposer de fonds sur son nouveau compte.

Le parcours se veut entièrement digital. Après avoir ouvert son compte depuis l’application Simple, l’utilisateur indique le montant à créditer, renseigne les données de sa carte bancaire et valide la transaction. Les fonds deviennent ensuite immédiatement disponibles.

Cette mise à disposition instantanée permet d’utiliser le compte dès les premières minutes. Paiements, transferts d’argent, règlement de factures et achats en ligne peuvent ainsi être réalisés sans attendre.

L’ouverture du compte donne également accès à plusieurs services proposés par Simple. Simple Trip accompagne les utilisateurs dans leurs réservations de voyages, tandis que Simple Deals propose des offres commerciales auprès de partenaires.

La plateforme intègre aussi Simple Pay, qui permet de payer ou d’envoyer de l’argent grâce à un QR code. La Simple Virtual Card complète cette offre avec la possibilité de créer jusqu’à 20 cartes virtuelles multi-usages, dont cinq gratuites, ainsi qu’une carte éphémère destinée aux transactions ponctuelles.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Simple mise ainsi sur un parcours bancaire entièrement accessible depuis le smartphone, avec un objectif central : réduire au maximum le délai entre l’ouverture d’un compte et sa première utilisation.

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