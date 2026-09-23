CAN 2027 : Mohamed Ouahbi renforce les Lions avec Akhomach

Ilias Akhomach rejoint le rassemblement des Lions de l’Atlas en vue du début des éliminatoires de la CAN 2027. Le sélectionneur national Mohamed Ouahbi a convoqué l’ailier de Villarreal pour intégrer le stage actuellement organisé au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora.

Cette convocation intervient alors que la sélection marocaine poursuit sa préparation pour son premier rendez-vous des éliminatoires. Les Lions de l’Atlas doivent affronter le Gabon lors de la première journée de cette campagne africaine.

Les joueurs ont effectué mardi une nouvelle séance d’entraînement à Maâmora. Le staff technique a consacré cette session au travail technique et tactique, avec l’objectif de poursuivre la mise en place du dispositif prévu pour les prochaines échéances.

L’arrivée d’Akhomach apporte une nouvelle option au groupe de Mohamed Ouahbi. Le joueur de Villarreal vient ainsi compléter l’effectif réuni pour préparer cette rencontre face au Gabon.

La sélection marocaine poursuivra son programme jeudi avec une séance au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. L’entraînement débutera à 17h30 et les médias pourront assister aux quinze premières minutes de la session.

Le Maroc entame ainsi une nouvelle campagne qualificative avec l’objectif de bien négocier son entrée en matière dans les éliminatoires de la CAN 2027.