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Mines : le Canada s’intéresse davantage au potentiel marocain

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Le potentiel minier du Maroc attire de plus en plus l’attention des acteurs canadiens. Une délégation composée d’investisseurs et de professionnels du secteur minier s’est récemment rendue dans le Royaume pour examiner les possibilités de coopération et d’investissement.

Le cuivre, l’argent et plusieurs minerais considérés comme stratégiques figurent parmi les ressources qui suscitent l’intérêt. Pour les entreprises canadiennes, le Maroc représente également un terrain favorable à l’exploration et au développement de projets grâce à ses infrastructures et à sa position géographique.

L’intérêt du Canada ne repose pas uniquement sur les ressources disponibles. Le pays dispose d’un écosystème minier développé, allant de l’exploration géologique aux technologies spécialisées, en passant par le financement et les services destinés aux opérateurs.

Pour le Maroc, cette coopération pourrait contribuer à diversifier les investissements dans le secteur et à accélérer le développement de nouvelles compétences. Elle ouvre aussi la porte à des partenariats dans des domaines liés aux équipements, aux technologies d’extraction et aux services miniers.

La question de la transformation locale prend également une importance croissante. Au-delà de l’exploitation des gisements, le développement de capacités industrielles permettrait au Maroc de mieux valoriser ses ressources et de renforcer les retombées économiques du secteur.

La proximité avec les marchés européens constitue un autre facteur d’attractivité. Les infrastructures portuaires et logistiques marocaines peuvent faciliter l’intégration des projets miniers dans des chaînes d’approvisionnement internationales.

Cette mission canadienne intervient ainsi à un moment où les minerais stratégiques occupent une place croissante dans l’industrie mondiale. Pour les deux pays, les prochaines discussions devront désormais permettre de transformer cet intérêt en projets d’exploration, en partenariats industriels et, à terme, en investissements concrets au Maroc.

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