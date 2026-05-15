Québec veut revoir la gouvernance de ses projets numériques publics

L’Autorité des marchés publics appelle à une refonte de la gouvernance des projets numériques du gouvernement québécois après avoir identifié de nombreuses lacunes dans la gestion des contrats technologiques publics.

Dans un rapport publié après un mandat confié par le Conseil du trésor en 2025, l’organisme indépendant a dressé 20 constats et formulé 9 recommandations visant à améliorer la gestion, le suivi et l’exécution des grands projets de transformation numérique au sein des organismes publics du Québec.

L’analyse met en évidence plusieurs problèmes récurrents, notamment des objectifs mal définis, des coûts sous-estimés, un manque d’encadrement des organismes publics ainsi qu’une faible maîtrise des processus contractuels et de gestion de projets. Selon le rapport, ces défaillances augmentent considérablement les risques de dépassements budgétaires, de retards et même d’échec complet de certains projets numériques.

Parmi les recommandations majeures, l’Autorité des marchés publics souhaite repositionner la gouvernance centrale des projets numériques au sein du Secrétariat du Conseil du trésor tout en renforçant le rôle du Ministère de la Cybersécurité et du Numérique dans l’accompagnement technologique des organismes publics.

Le PDG de l’AMP, Yves Trudel, estime que le gouvernement dispose déjà d’expertises internes en technologies de l’information mais que celles-ci doivent être davantage mobilisées pour garantir la réussite des projets numériques de l’État.

Le rapport s’appuie sur l’analyse de 11 projets numériques menés entre 2010 et 2025, ainsi que sur des études académiques, des audits publics, des rencontres avec des entreprises technologiques et plusieurs organismes gouvernementaux québécois.

Dans un contexte où les administrations publiques accélèrent leur transformation numérique, les auteurs du rapport considèrent que ces réformes sont devenues essentielles pour améliorer l’efficacité des services publics, sécuriser les données gouvernementales et optimiser l’utilisation des fonds publics.