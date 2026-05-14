Lithium Americas accélère la construction du projet Thacker Pass au Nevada

Le groupe minier Lithium Americas poursuit l’accélération du développement de son projet de lithium Thacker Pass dans le Nevada, présenté comme l’un des plus importants gisements de lithium au monde destinés à l’industrie des batteries électriques.

La société a annoncé disposer de près de 1,2 milliard de dollars de trésorerie et de liquidités restreintes à la fin du premier trimestre 2026, notamment grâce à des financements obtenus auprès du Department of Energy des États-Unis et à plusieurs programmes de levées de fonds.

Selon le directeur général Jonathan Evans, les travaux de construction progressent rapidement avec plus de 1 300 travailleurs déjà mobilisés sur le site en mai 2026 et plus de 2 000 attendus au pic du chantier. La mise en service mécanique de la première phase reste prévue pour fin 2027.

Le projet Thacker Pass représente un investissement colossal estimé à 2,93 milliards de dollars pour sa première phase. À ce stade, plus de 1,3 milliard de dollars de coûts de construction et de développement ont déjà été engagés.

Lithium Americas indique également que l’ingénierie détaillée du projet est achevée à plus de 95 %, tandis que les achats d’équipements et de matériaux dépassent désormais 70 %. Plusieurs composants industriels majeurs sont actuellement livrés vers le site du Nevada.

L’entreprise précise toutefois que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les perturbations logistiques autour du détroit d’Ormuz ont obligé certains fournisseurs à réorganiser leurs routes maritimes pour l’acheminement de l’acier destiné au chantier. Une partie des cargaisons a notamment été redirigée via le port de Djeddah afin de limiter les retards.

Le projet est soutenu par General Motors, partenaire stratégique de la coentreprise, dans le cadre du développement d’une chaîne d’approvisionnement américaine en lithium destinée au marché des véhicules électriques.

Lithium Americas estime que Thacker Pass jouera un rôle clé dans la sécurisation de l’approvisionnement nord-américain en lithium, ressource devenue stratégique pour les batteries et la transition énergétique.