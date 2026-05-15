Ozelle récompensée en Allemagne pour son laboratoire médical basé sur l’IA

La société Ozelle a remporté un Gold Award aux German Innovation Awards grâce à son analyseur multifonctionnel EHBT-50 Mini Lab, une plateforme de diagnostic médical alimentée par l’intelligence artificielle. Cette distinction récompense les innovations technologiques offrant une forte valeur ajoutée pratique et industrielle.

Développé pour les environnements cliniques décentralisés, l’EHBT-50 Mini Lab combine plusieurs fonctions diagnostiques au sein d’un même système, notamment l’hématologie 7-diff, la biochimie, l’immunodosage ainsi que l’analyse morphologique assistée par IA. L’appareil a été distingué dans la catégorie des technologies médicales pour sa capacité à rendre les diagnostics plus rapides et accessibles en dehors des laboratoires centralisés.

Dans un contexte mondial marqué par la pression croissante sur les laboratoires médicaux, les pénuries de personnel spécialisé et la complexité des flux de travail hospitaliers, Ozelle mise sur une automatisation avancée destinée à simplifier les analyses biologiques tout en maintenant un niveau de précision comparable aux infrastructures de laboratoire traditionnelles.

Le système intègre notamment la technologie AI × CBM développée par Ozelle, conçue pour améliorer l’analyse morphologique des cellules sanguines et accélérer l’identification des anomalies. Grâce à l’intelligence artificielle et à l’imagerie cellulaire automatisée, l’appareil réduit la dépendance aux examens manuels réalisés par des spécialistes hautement qualifiés.

L’analyseur se distingue également par son architecture simplifiée pensée pour les usages cliniques quotidiens : cartouches scellées tout-en-un, réactifs conservés à température ambiante et fonctionnement automatisé en un clic. L’objectif est de réduire les contraintes opérationnelles dans les centres de soins, les laboratoires de proximité et les établissements médicaux disposant de ressources limitées.

Au-delà de l’hématologie, la plateforme prend en charge plusieurs panels de tests liés notamment aux infections, au diabète ou aux troubles thyroïdiens, permettant aux professionnels de santé de centraliser plusieurs analyses sur un seul équipement.

Fondée en 2014 dans la Silicon Valley et désormais présente à l’international avec des opérations à Francfort, Ozelle développe des solutions diagnostiques basées sur l’intelligence artificielle et l’Internet des objets pour les secteurs médical et vétérinaire.