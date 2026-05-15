Sports

Le Canada lance une pièce spéciale pour le Mondial 2026

Par Rédaction

La Monnaie royale canadienne a dévoilé une nouvelle pièce commémorative de 1 dollar dédiée à la Coupe du monde de la FIFA 2026, marquant l’arrivée du tournoi au Canada pour la première fois de son histoire.

Présentée officiellement au stade BC Place de Vancouver, cette pièce de circulation sera disponible en versions colorée et non colorée. Elle célèbre le rôle du Canada parmi les trois pays hôtes du Mondial 2026 aux côtés des États-Unis et du Mexique.

Le design, réalisé par l’artiste canadien Glen Green, met en avant une mosaïque inspirée de la feuille d’érable, symbole du Canada, accompagnée d’un ballon de football en mouvement ainsi que des noms des deux villes hôtes canadiennes : Toronto et Vancouver. L’avers de la pièce porte l’effigie du Charles III.

Les autorités canadiennes voient dans cette pièce un symbole de fierté nationale et d’unité autour du plus grand événement sportif mondial. Le ministre des Finances François-Philippe Champagne a souligné que le Mondial 2026 devrait générer d’importantes retombées économiques tout en inspirant une nouvelle génération de passionnés de football au Canada.

Au total, Toronto et Vancouver accueilleront 13 rencontres du tournoi entre le 11 juin et le 19 juillet 2026, dont plusieurs matchs de l’équipe nationale canadienne déjà qualifiée pour la compétition.

La pièce commémorative sera produite à trois millions d’exemplaires, dont deux millions en version colorée. La Monnaie royale canadienne proposera également des coffrets spéciaux et plusieurs pièces de collection en métaux précieux autour de la Coupe du monde 2026.

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