Dakhla accueille un investissement de 260 millions de DH de Marjane

Marjane Group renforce son implantation dans le sud du Maroc avec l’ouverture d’un nouvel hypermarché à Dakhla. Le groupe a consacré 260 millions de dirhams à ce projet commercial, qui associe une grande surface et un futur parc commercial. L’initiative devrait générer plus de 500 emplois directs et indirects.

Inauguré le 31 octobre, à l’occasion de la Fête de l’Unité, le nouvel établissement constitue le 45e hypermarché du groupe au Maroc. Il marque une nouvelle étape dans son expansion territoriale, après les ouvertures de Guelmim en 2014 et de Laâyoune en 2024.

La première phase du projet représente un investissement de 180 millions de dirhams. Elle porte sur un hypermarché de 4 500 m² de surface de vente, hors boutiques de la galerie commerciale. Cette infrastructure devrait créer plus de 200 emplois directs et indirects.

Le groupe prévoit ensuite de compléter le site par un retail park de plus de 12 000 m². Ce deuxième volet mobilisera 80 millions de dirhams supplémentaires. Il accueillera des enseignes nationales et internationales, des restaurants, des cafés, des espaces de loisirs et différents services. À lui seul, cet ensemble devrait générer environ 300 emplois directs et indirects.

Au-delà de l’extension de son réseau, Marjane mise sur le potentiel économique de la région. Le nouvel hypermarché proposera plus de 30 000 références, allant des produits alimentaires aux équipements électroménagers, en passant par l’habillement, la librairie et les articles pour la maison.

Le groupe entend également développer ses relations avec les acteurs économiques locaux. Des partenariats avec des armateurs, des coopératives et des producteurs régionaux sont notamment envisagés pour faciliter la commercialisation des produits du territoire.

Le volet environnemental figure aussi dans le dispositif. Le magasin devrait accueillir des panneaux photovoltaïques en 2027. Il appliquera par ailleurs les programmes de lutte contre le gaspillage alimentaire du groupe, notamment les réductions sur les produits proches de leur date limite de consommation et l’utilisation de caisses réutilisables pour les fruits et légumes.

Avec cette implantation, Dakhla confirme son attractivité pour les investissements commerciaux. Le futur retail park devrait renforcer l’offre de distribution, de restauration et de loisirs dans les provinces du Sud, tout en contribuant à la création d’emplois et à la structuration du commerce régional.