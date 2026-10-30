Royal Air Maroc accélère son offensive sur le marché brésilien

Royal Air Maroc renforce son réseau en Amérique du Sud avec le lancement d’une cinquième fréquence hebdomadaire entre Casablanca et São Paulo. Cette nouvelle rotation marque une étape supplémentaire dans la stratégie d’expansion internationale de la compagnie nationale, qui prépare également l’ouverture d’une liaison vers Rio de Janeiro à la fin de 2027.

La ligne Casablanca-São Paulo affiche des performances encourageantes. En 2025, elle a transporté environ 80.000 passagers dans les deux sens, avec un taux moyen de remplissage de 84 % et une ponctualité de 98 %. Des résultats qui confirment l’intérêt croissant pour cette connexion directe entre le Maroc et le Brésil.

Les cinq vols hebdomadaires au départ de São Paulo sont programmés les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches. Dans le sens inverse, les départs de Casablanca sont assurés les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis. Les rotations sont opérées en Boeing 787-9 Dreamliner.

La compagnie prévoit désormais de passer à un vol quotidien entre les deux métropoles d’ici 2028. Elle ambitionne également de desservir Rio de Janeiro dès la fin de 2027, élargissant ainsi sa présence sur l’un des principaux marchés d’Amérique latine.

Cette montée en puissance accompagne la progression des échanges touristiques entre les deux pays. Le Maroc a accueilli 60.000 visiteurs brésiliens en 2025, soit une hausse de 35 % par rapport à l’année précédente. Au total, le Royaume a enregistré 19,8 millions d’arrivées touristiques internationales sur la même période.

Au-delà du marché brésilien, Royal Air Maroc entend consolider le rôle de Casablanca comme plateforme de correspondance entre l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie. Son réseau permet de rejoindre plus de 100 destinations internationales.

Cette expansion s’inscrit dans le plan stratégique 2023-2037 de la compagnie, qui prévoit de porter sa flotte à 200 appareils et d’atteindre 32 millions de passagers annuels à terme. Le développement des liaisons intercontinentales constitue également un enjeu majeur pour le Maroc à l’approche de la Coupe du monde 2030, organisée conjointement avec l’Espagne et le Portugal.