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Laâyoune renforce ses partenariats médicaux avec les États-Unis

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

La coopération médicale entre le Maroc et les États-Unis franchit une nouvelle étape à Laâyoune. La Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune (FMPL), relevant de l’Université Ibn Zohr, a conclu deux accords avec des institutions américaines. L’objectif est de développer la formation médicale, la recherche scientifique et la qualité des soins.

Signés jeudi 29 octobre, en marge de la deuxième édition des Journées médicales maroco-américaines, ces mémorandums d’entente associent la faculté à Celenova Fertility et au Fetal Research Fund. Les deux institutions étaient représentées respectivement par leur directrice médicale, Susan Nassab, et le professeur Boris Petrikovsky.

Le premier partenariat concerne principalement la médecine de la reproduction. Il prévoit des programmes de formation et d’encadrement destinés aux médecins, aux étudiants et aux résidents. Le dispositif comprend également le partage de protocoles médicaux, de stratégies thérapeutiques et le développement de travaux de recherche communs.

Une attention particulière sera accordée à la préservation de la fertilité chez les patients atteints de cancer. Les échanges porteront aussi sur les avancées thérapeutiques dans le domaine de la médecine reproductive.

Le second accord ouvre des perspectives de collaboration scientifique avec le Fetal Research Fund, une organisation internationale à but non lucratif spécialisée dans la recherche. Les travaux menés conjointement par les équipes marocaines et américaines pourraient notamment donner lieu à des publications dans le Journal of Neonatal Care.

Pour la doyenne de la faculté, Fatima Zahra Alaoui, ces engagements doivent permettre de renforcer les compétences locales dans des spécialités pointues, notamment la santé fœtale et néonatale. Ils contribueront également à consolider les capacités de recherche de l’établissement.

Au-delà des deux accords, cette coopération traduit la volonté de développer les échanges universitaires et médicaux dans les régions du Sud du Maroc. Laâyoune accueille jusqu’au 30 octobre des médecins, professeurs et chercheurs des deux pays dans le cadre des Journées médicales maroco-américaines, consacrées aux innovations médicales et à l’amélioration des pratiques de soins.

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