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Textile : le Maroc prépare une nouvelle offensive industrielle à 2,3 milliards de dirhams

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Le Maroc veut accélérer la transformation de son industrie textile et réduire sa dépendance aux matières premières importées. Cette ambition est au cœur de la 23e édition du Salon international du textile Maroc in Mode (MIM 2026), inaugurée le 3 novembre à la Foire internationale de Casablanca, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Derrière cet événement professionnel, le secteur affiche une ambition industrielle claire : passer progressivement d’une activité dominée par la sous-traitance à un modèle davantage intégré, capable de produire plus de valeur ajoutée et de renforcer la compétitivité des entreprises marocaines sur les marchés internationaux.

Le textile-habillement représente aujourd’hui plus de 1.700 entreprises et environ 240.000 emplois. Son chiffre d’affaires atteint 66 milliards de dirhams, dont 44 milliards générés par les exportations. Le secteur représente également près de 24 % de l’emploi industriel national, avec une forte présence féminine, qui atteint 63 % des effectifs.

Mais cette industrie reste confrontée à une faiblesse structurelle. Selon les données présentées lors de l’inauguration, 77 % des exportations reposent encore sur le modèle CMT (Cut, Make, Trim), principalement fondé sur la coupe, la confection et la finition. Par ailleurs, 80 % des tissus et fils utilisés sont importés.

Pour inverser cette tendance, le gouvernement annonce un nouvel investissement de 2,3 milliards de dirhams. Ce programme devrait générer 7.000 emplois et orienter 80 % de sa production vers l’exportation. L’objectif est de ramener progressivement la part du modèle CMT dans les exportations à 50 %, puis à 40 % et enfin à 30 %.

Cette évolution suppose de développer davantage la production locale de tissus, de fils et d’autres intrants, mais aussi de renforcer les capacités technologiques et industrielles des entreprises marocaines.

Le MIM 2026 accompagne cette dynamique avec une participation internationale importante. Le salon rassemble plus de 200 exposants issus de 25 pays, sur une superficie de 8.000 m². Sept espaces thématiques couvrent notamment la confection, les marques marocaines, les tissus, les machines, l’innovation, les produits chimiques, les accessoires et les services.

La dimension internationale constitue également un axe majeur de cette édition. L’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH) et CEMS Global lancent le Med Atlantic Textile Summit. Cette nouvelle plateforme doit rapprocher les industriels, les organisations professionnelles et les décideurs autour des opportunités de coopération entre les écosystèmes méditerranéens et atlantiques.

Plusieurs organisations internationales, dont EURATEX, ITMF, ITKIB, SWISS TEXTILES et ATOK, sont annoncées parmi les participants à cette initiative.

En marge du salon, trois protocoles d’accord ont également été signés avec des partenaires de l’Inde, de la Jordanie et de la République tchèque. Ces partenariats visent à développer les échanges commerciaux, la coopération industrielle et les synergies réglementaires.

L’accord avec la Southern Gujarat Chamber of Commerce & Industry doit notamment faciliter les échanges techniques et commerciaux avec l’industrie textile indienne. Celui conclu avec la Chambre de l’industrie de Jordanie s’appuie sur les opportunités de l’accord d’Agadir. Le troisième partenariat, avec ATOK, vise à renforcer les relations entre les entreprises marocaines et tchèques dans le cadre de l’accord d’association entre le Maroc et l’Union européenne.

La question des compétences figure également parmi les priorités. Le programme gouvernemental 2026-2031 prévoit plusieurs dispositifs de formation et d’insertion professionnelle. « Compétences 2030 » vise 500.000 formations, tandis que le programme « Premier contrat de travail » doit accompagner 500.000 jeunes. Un passeport de mobilité professionnelle prévoit, de son côté, 250.000 reconversions sur cinq ans.

Pour le Maroc, la montée en gamme du textile représente un enjeu qui dépasse les seules performances à l’exportation. Elle concerne la création d’emplois, la réduction de la dépendance aux importations et le renforcement de la souveraineté industrielle.

La capacité à produire localement davantage de matières premières transformées et à développer des marques marocaines sera déterminante pour faire évoluer le positionnement du Royaume dans les chaînes de valeur internationales.

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