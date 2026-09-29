Royal Air Maroc accélère son expansion avec de nouvelles lignes

Royal Air Maroc poursuit la mise en œuvre de son plan de développement lancé avec l’État marocain en 2023. La compagnie nationale renforce progressivement sa flotte et développe son réseau aérien.

Le programme vise à accompagner la croissance du transport aérien au Maroc. Il doit également répondre à l’augmentation de la demande touristique et à l’évolution des besoins de mobilité des voyageurs.

Depuis la signature du contrat-programme, la RAM a engagé plusieurs étapes de transformation. Le renforcement de la flotte constitue l’un des principaux axes de cette stratégie.

L’arrivée progressive de nouveaux appareils doit permettre à la compagnie d’augmenter ses capacités. Elle doit aussi soutenir l’ouverture de nouvelles liaisons internationales et domestiques.

Le développement du réseau représente un autre volet important du programme. Pour le Maroc, l’enjeu dépasse le seul transport de passagers. Les liaisons aériennes jouent un rôle direct dans l’attractivité touristique et dans les échanges économiques.

La compagnie cherche ainsi à renforcer sa présence sur plusieurs marchés internationaux. Le développement des connexions avec le Maroc doit également faciliter les déplacements entre les différentes régions du Royaume.

Cette expansion intervient alors que le secteur touristique marocain connaît une forte dynamique. La hausse de la fréquentation exerce mécaniquement une pression supplémentaire sur les capacités aériennes.

Royal Air Maroc doit donc adapter son offre à cette évolution. L’objectif consiste notamment à disposer d’un réseau capable d’accompagner les flux touristiques, les déplacements professionnels et la diaspora marocaine.

Le marché domestique constitue également un axe de développement. Le renforcement des liaisons entre les villes marocaines peut améliorer la connectivité du territoire et soutenir l’activité touristique dans plusieurs destinations.

Le plan de développement de la RAM s’inscrit ainsi dans une transformation plus large du secteur aérien marocain. La compagnie doit gérer simultanément l’expansion de sa flotte, l’ouverture de nouvelles routes et l’évolution des attentes des voyageurs.

Cette montée en puissance intervient également à l’approche de plusieurs grands rendez-vous internationaux accueillis ou liés au Maroc. La capacité aérienne devient alors un élément important pour accompagner les flux attendus.

Plus de trois ans après la signature du contrat-programme, la stratégie entre donc dans une phase opérationnelle. Pour Royal Air Maroc, l’enjeu consiste désormais à transformer les investissements dans la flotte et le réseau en une capacité durable de croissance.