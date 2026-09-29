Alberta : un projet de TGV entre Calgary et Edmonton se précise

Le Canada et l’Alberta lancent une nouvelle étape pour étudier la création d’une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Calgary et Edmonton. Le projet doit également intégrer Red Deer sur cet axe majeur de la province.

Une structure de gouvernance commune sera mise en place pour coordonner les travaux. Elle permettra aux autorités fédérales et provinciales de partager leurs expertises et d’évaluer les conditions nécessaires à la réalisation du projet.

Le futur corridor pourrait relier les centres-villes de Calgary et d’Edmonton en passant par Red Deer. Le projet prévoit également une desserte des deux principaux aéroports de l’Alberta ainsi que de la ville d’Airdrie.

Le gouvernement de l’Alberta prévoit de lancer à l’automne une demande officielle de propositions auprès du secteur privé. Les entreprises intéressées pourront présenter leurs projets pour cette future liaison ferroviaire.

Le promoteur retenu doit être sélectionné d’ici avril 2027. Cette étape permettra aux autorités de mieux mesurer la faisabilité du projet et les possibilités de mise en œuvre.

Le projet s’inscrit dans une stratégie plus large visant à développer le transport ferroviaire de voyageurs au Canada. Ottawa travaille déjà sur un projet de train à grande vitesse entre Québec et Toronto.

En Alberta, les autorités considèrent la liaison Calgary-Edmonton comme un axe prioritaire. Le plan directeur provincial pour le transport ferroviaire de voyageurs identifie notamment ce corridor comme une infrastructure susceptible d’améliorer la mobilité dans la province.

Le futur réseau pourrait également renforcer les connexions entre les principales villes et les infrastructures aéroportuaires de l’Alberta. Les autorités associent cette amélioration de la mobilité à des objectifs économiques et territoriaux.

Les prochaines étapes devront toutefois permettre d’évaluer concrètement l’intérêt du marché, les conditions de réalisation et les options de financement. Des études de marché et des travaux de planification sont prévus dans le cadre de la collaboration entre Ottawa et l’Alberta.

Les communautés autochtones, les municipalités, les investisseurs, les entreprises privées et les acteurs du secteur seront également consultés au fur et à mesure de l’avancement du projet.

Si le projet franchit les différentes étapes prévues, la liaison pourrait transformer les déplacements sur l’un des principaux corridors de transport de l’Alberta. Pour l’heure, les autorités entrent surtout dans une phase d’étude, de planification et de recherche de partenaires.