Maroc – Pays-Bas : Mohamed Ouahbi promet un combat total en huitièmes du Mondial

Le Maroc s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa campagne au Mondial 2026 avec un choc très attendu face aux Pays-Bas. À la veille de cette rencontre à élimination directe, le sélectionneur Mohamed Ouahbi affiche une confiance assumée tout en reconnaissant l’ampleur du défi qui attend les Lions de l’Atlas.

Après un parcours sans défaite lors de la phase de groupes, la sélection marocaine aborde les huitièmes de finale avec l’ambition de poursuivre son aventure. Pour le technicien national, les Pays-Bas représentent un adversaire d’un tout autre calibre, capable d’imposer de nouvelles difficultés sur les plans tactique, technique et physique.

Mohamed Ouahbi estime toutefois que son groupe possède les ressources nécessaires pour relever ce défi. Il met en avant la motivation, la détermination et l’état d’esprit de ses joueurs, convaincus que représenter le Maroc constitue une source de motivation exceptionnelle avant ce rendez-vous décisif.

Le sélectionneur refuse en revanche d’alimenter le débat sur le statut de favori. Selon lui, la réputation des deux équipes ne comptera pas au coup d’envoi, seule la prestation sur le terrain permettra de faire la différence. Il rappelle également que le Maroc bénéficie désormais d’un véritable respect sur la scène internationale, mais que ce statut doit être confirmé lors de chaque grande compétition.

Conscient de l’efficacité offensive de la sélection néerlandaise, le staff marocain a travaillé sur plusieurs aspects afin de limiter les espaces et d’empêcher l’adversaire d’exploiter ses points forts. L’objectif sera également d’améliorer l’efficacité des Lions de l’Atlas dans les deux surfaces pour faire basculer cette confrontation.

Pour Mohamed Ouahbi, cette affiche entre deux nations classées parmi les meilleures au monde s’annonce comme une opposition complète où chaque détail pourra peser. Une rencontre qui pourrait permettre au Maroc de poursuivre son parcours historique dans cette Coupe du monde 2026.