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Canada en quarts : le Maroc ou les Pays-Bas sera son prochain adversaire

Par Rédaction

Le Canada poursuit son parcours dans la Coupe du monde 2026. La sélection nord-américaine a décroché son billet pour les quarts de finale grâce à une courte victoire (1-0) face à l’Afrique du Sud, au terme d’une rencontre longtemps indécise.

Le but de la qualification est intervenu dans les derniers instants du temps réglementaire. Stephen Eustáquio a délivré les siens dans le temps additionnel, offrant au Canada une place parmi les huit meilleures équipes du tournoi.

Ce succès permet aux Canadiens de poursuivre leur aventure devant leur public et d’aborder avec confiance la suite de la compétition. Leur prochain défi dépendra désormais de l’affiche opposant le Maroc aux Pays-Bas, programmée ce lundi à Monterrey.

Les Lions de l’Atlas, auteurs d’un premier tour convaincant, tenteront de prolonger leur parcours face à une solide formation néerlandaise. Le vainqueur de cette confrontation retrouvera le Canada pour une place dans le dernier carré du Mondial 2026.

Pour la sélection canadienne, cette qualification confirme les progrès réalisés ces dernières années sur la scène internationale. L’équipe continue de grandir dans une compétition organisée à domicile, avec l’ambition de poursuivre son parcours face à l’un des favoris issus du duel entre le Maroc et les Pays-Bas.

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