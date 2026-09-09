Maroc IA 2030 : le Royaume vise 100 milliards de DH de valeur ajoutée et 50 000 emplois

Le Maroc veut faire de l’intelligence artificielle un nouveau moteur de croissance économique. Présentée à Rabat par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, la feuille de route « Maroc IA 2030 » fixe des objectifs particulièrement ambitieux pour les prochaines années : 100 milliards de dirhams de valeur ajoutée au PIB, 50 000 emplois directs et indirects et 200 000 talents formés ou certifiés à l’horizon 2030.

Au-delà des objectifs chiffrés, le dispositif cherche surtout à construire une véritable capacité nationale autour de l’IA. Le gouvernement prévoit d’agir simultanément sur les infrastructures, les données, les compétences, l’innovation et les usages publics afin de réduire la dépendance technologique et de faire émerger un écosystème marocain compétitif.

L’un des chantiers les plus importants concerne la puissance informatique nécessaire au développement de ces technologies. Le portefeuille d’infrastructures envisagé pourrait porter la capacité nationale des data centers à près de 1 GW. Il comprend notamment un campus vert à Dakhla pouvant atteindre environ 500 MW, un data center de 50 MW accompagné d’un cloud souverain à Rabat, ainsi que l’extension du site de Benguérir.

La stratégie mise également sur la maîtrise des données et des outils numériques. Une Data Factory nationale doit permettre de centraliser et de structurer les données, tandis qu’une Forge logicielle nationale doit faciliter le partage de codes sources et de composants réutilisables entre les administrations.

La formation constitue un autre pilier du programme. Le réseau des Instituts JAZARI doit progressivement s’implanter dans les douze régions du Royaume. Quatre premières composantes sont annoncées : JAZARI ROOT, JAZARI Smart City, JAZARI EduTech et JAZARI Industrie X.0. L’objectif est de rapprocher les compétences en intelligence artificielle des territoires et des secteurs économiques appelés à utiliser ces technologies.

Le Maroc entend par ailleurs développer ses propres capacités linguistiques en matière d’IA. Un modèle de langage souverain est prévu pour fonctionner avec l’arabe, le français, la darija et l’amazigh, tout en étant adapté aux réalités et aux besoins du pays.

Cette volonté de souveraineté se retrouve aussi dans les premiers services présentés par le ministère. Une marketplace doit réunir des solutions d’IA développées pour répondre à différents besoins. Idarati AI est destinée à accompagner les citoyens dans leurs démarches administratives, tandis que Sovereign Meeting Assistant doit pouvoir transcrire et analyser des réunions en arabe, en français et en darija.

Le volet documentaire est également déjà engagé. Parmi les outils présentés figure Bulletin Officiel Search, un moteur de recherche juridique couvrant près de 400 000 pages numérisées grâce à la reconnaissance optique de caractères. Une suite documentaire souveraine ainsi que d’autres outils de recherche juridique complètent cette offre.

Le ministère a enfin dévoilé un prototype de méta-application et de portefeuille électronique national. L’ambition affichée est de rapprocher davantage les différents services publics numériques afin de rendre leur utilisation plus intégrée et interopérable.

Avec « Maroc IA 2030 », l’enjeu dépasse donc la simple adoption de nouveaux outils. Le programme cherche à faire émerger une chaîne complète allant des infrastructures et des données jusqu’aux talents, aux logiciels et aux services destinés aux citoyens et aux administrations. Si les objectifs annoncés sont atteints, l’intelligence artificielle pourrait ainsi devenir l’un des nouveaux leviers de transformation numérique et industrielle du Maroc au cours des prochaines années.