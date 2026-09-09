ActualitésMaroc

Maroc IA 2030 : le Royaume vise 100 milliards de DH de valeur ajoutée et 50 000 emplois

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Jeep Morocco returns to the surf scene with Teva Bouchgua

Jeep Morocco returns to the surf scene with Teva Bouchgua

09/09/2026
Jeep Morocco is reconnecting with the world of surfing through a new partnership with Teva Bouchgua, a 24-year-old Franco-Moroccan professional surfer who has chosen to represent Morocco on the international stage. The collaboration brings together two worlds built around freedom, exploration and pushing personal limits. For Jeep, surfing represents a natural extension of the brand’s […]
LASOBIO opens a new Moroccan production hub built to pharmaceutical standards

LASOBIO opens a new Moroccan production hub built to pharmaceutical standards

09/09/2026
LASOBIO is expanding its industrial footprint in Morocco with the launch of a new production facility dedicated to dietary supplements, cosmetics and functional beverages. Backed by an investment of 100 million dirhams, the platform is designed to strengthen local manufacturing while supporting the company’s ambitions in international markets. The new facility covers 2,500 square metres […]
Sofitel Marrakech and Rabat bring French café culture to room service with Nespresso

Sofitel Marrakech and Rabat bring French café culture to room service with Nespresso

09/09/2026
Sofitel Marrakech Palais Impérial & Spa and Sofitel Rabat Jardin des Roses are bringing a refined French ritual into the privacy of their rooms with a limited-edition collaboration between La Haute Croissanterie by Sofitel and Nespresso. Available from September 1 to November 26, 2026, the “Please Disturb” experience reimagines the classic French pairing of coffee […]

Le Maroc veut faire de l’intelligence artificielle un nouveau moteur de croissance économique. Présentée à Rabat par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, la feuille de route « Maroc IA 2030 » fixe des objectifs particulièrement ambitieux pour les prochaines années : 100 milliards de dirhams de valeur ajoutée au PIB, 50 000 emplois directs et indirects et 200 000 talents formés ou certifiés à l’horizon 2030.

Au-delà des objectifs chiffrés, le dispositif cherche surtout à construire une véritable capacité nationale autour de l’IA. Le gouvernement prévoit d’agir simultanément sur les infrastructures, les données, les compétences, l’innovation et les usages publics afin de réduire la dépendance technologique et de faire émerger un écosystème marocain compétitif.

L’un des chantiers les plus importants concerne la puissance informatique nécessaire au développement de ces technologies. Le portefeuille d’infrastructures envisagé pourrait porter la capacité nationale des data centers à près de 1 GW. Il comprend notamment un campus vert à Dakhla pouvant atteindre environ 500 MW, un data center de 50 MW accompagné d’un cloud souverain à Rabat, ainsi que l’extension du site de Benguérir.

La stratégie mise également sur la maîtrise des données et des outils numériques. Une Data Factory nationale doit permettre de centraliser et de structurer les données, tandis qu’une Forge logicielle nationale doit faciliter le partage de codes sources et de composants réutilisables entre les administrations.

La formation constitue un autre pilier du programme. Le réseau des Instituts JAZARI doit progressivement s’implanter dans les douze régions du Royaume. Quatre premières composantes sont annoncées : JAZARI ROOT, JAZARI Smart City, JAZARI EduTech et JAZARI Industrie X.0. L’objectif est de rapprocher les compétences en intelligence artificielle des territoires et des secteurs économiques appelés à utiliser ces technologies.

Le Maroc entend par ailleurs développer ses propres capacités linguistiques en matière d’IA. Un modèle de langage souverain est prévu pour fonctionner avec l’arabe, le français, la darija et l’amazigh, tout en étant adapté aux réalités et aux besoins du pays.

Cette volonté de souveraineté se retrouve aussi dans les premiers services présentés par le ministère. Une marketplace doit réunir des solutions d’IA développées pour répondre à différents besoins. Idarati AI est destinée à accompagner les citoyens dans leurs démarches administratives, tandis que Sovereign Meeting Assistant doit pouvoir transcrire et analyser des réunions en arabe, en français et en darija.

Le volet documentaire est également déjà engagé. Parmi les outils présentés figure Bulletin Officiel Search, un moteur de recherche juridique couvrant près de 400 000 pages numérisées grâce à la reconnaissance optique de caractères. Une suite documentaire souveraine ainsi que d’autres outils de recherche juridique complètent cette offre.

Le ministère a enfin dévoilé un prototype de méta-application et de portefeuille électronique national. L’ambition affichée est de rapprocher davantage les différents services publics numériques afin de rendre leur utilisation plus intégrée et interopérable.

Avec « Maroc IA 2030 », l’enjeu dépasse donc la simple adoption de nouveaux outils. Le programme cherche à faire émerger une chaîne complète allant des infrastructures et des données jusqu’aux talents, aux logiciels et aux services destinés aux citoyens et aux administrations. Si les objectifs annoncés sont atteints, l’intelligence artificielle pourrait ainsi devenir l’un des nouveaux leviers de transformation numérique et industrielle du Maroc au cours des prochaines années.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Article précédent
Le Canada maintient le cap sur l’immigration économique en 2026

Articles similaires

Le Canada maintient le cap sur l’immigration économique en 2026

Le Canada maintient le cap sur l’immigration économique en...

Plus de 89 000 personnes ont obtenu le statut de résident permanent au Canada au titre de...
LASOBIO accélère son industrialisation et prépare une offensive à l’international

LASOBIO accélère son industrialisation et prépare une offensive à...

LASOBIO renforce ses capacités industrielles au Maroc avec une nouvelle plateforme dédiée aux compléments alimentaires, aux cosmétiques...
Synhelion choisit Tan-Tan pour accélérer la production de carburants synthétiques au Maroc

Synhelion choisit Tan-Tan pour accélérer la production de carburants...

Le Maroc s’apprête à accueillir un projet industriel majeur dans le domaine des carburants renouvelables. Le groupe...