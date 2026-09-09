Le Canada maintient le cap sur l’immigration économique en 2026

Plus de 89 000 personnes ont obtenu le statut de résident permanent au Canada au titre de l’immigration économique au cours des six premiers mois de 2026. Ce volume représente une part importante de la politique migratoire canadienne, alors qu’Ottawa vise un total de 380 000 nouveaux résidents permanents sur l’ensemble de l’année.

Le gouvernement canadien continue ainsi de faire de l’immigration économique un levier pour répondre aux besoins du marché du travail. Plusieurs secteurs confrontés à des pénuries de main-d’œuvre restent concernés par les dispositifs destinés à attirer des travailleurs possédant les compétences recherchées.

Les admissions enregistrées entre janvier et juin montrent également l’importance accordée aux profils francophones et bilingues. Le Canada cherche notamment à renforcer la présence de ces communautés à l’extérieur du Québec, dans le cadre de sa stratégie de développement des minorités francophones.

Sur les six premiers mois de l’année, 12 400 résidents permanents francophones ou bilingues ont ainsi été admis hors Québec. La cible fixée pour l’ensemble de 2026 s’élève à 30 150 personnes, ce qui correspond à 9 % des nouveaux résidents permanents attendus dans cette partie du pays.

Cette orientation donne une place particulière aux candidats maîtrisant le français, alors que plusieurs provinces et territoires cherchent à attirer de nouveaux travailleurs capables de contribuer à leurs économies tout en renforçant leurs communautés francophones.

Le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (IRCC) souligne par ailleurs que le rythme des admissions n’est pas nécessairement uniforme tout au long de l’année. Les volumes peuvent varier selon les périodes, les programmes concernés et le traitement des demandes.

Le gouvernement estime néanmoins être en mesure d’atteindre son objectif annuel de 380 000 nouveaux résidents permanents.

Pour les candidats étrangers, notamment ceux disposant de compétences recherchées ou d’un profil francophone, cette politique maintient donc plusieurs possibilités d’accès à la résidence permanente. Le Canada continue de calibrer ses programmes d’immigration en fonction de ses besoins économiques, tout en cherchant à mieux répartir les nouveaux arrivants au-delà des principaux pôles urbains et du Québec.