LASOBIO accélère son industrialisation et prépare une offensive à l’international

LASOBIO renforce ses capacités industrielles au Maroc avec une nouvelle plateforme dédiée aux compléments alimentaires, aux cosmétiques et aux boissons fonctionnelles. Réalisée pour un investissement de 100 millions de dirhams, cette infrastructure doit permettre au groupe de mieux contrôler sa production tout en préparant une nouvelle phase de développement à l’export.

Installée sur une superficie technique de 2 500 m², l’unité a été conçue selon des normes pharmaceutiques et couvre plusieurs étapes de la chaîne de production. Elle permet de fabriquer des produits sous sept formes galéniques, avec une capacité annoncée de trois millions d’unités pour chacune d’elles.

Pour LASOBIO, l’objectif est également de renforcer la maîtrise des matières premières et de leur transformation. Le site intègre notamment des procédés d’extraction végétale destinés à valoriser les plantes thérapeutiques marocaines et à développer localement davantage de valeur ajoutée.

La plateforme dispose aussi d’un procédé de transformation moléculaire permettant de proposer certains actifs sous des formes jusqu’ici peu disponibles sur le marché marocain, notamment les boissons fonctionnelles et les sérums.

Cette orientation traduit la volonté du groupe de positionner la production locale sur des standards comparables à ceux des grands acteurs internationaux. LASOBIO mise notamment sur des matières premières dont les propriétés sont documentées par des études cliniques, ainsi que sur des partenariats technologiques et industriels internationaux.

Mais le nouveau site ne sera pas réservé aux propres marques du groupe. LASOBIO prévoit également d’ouvrir ses capacités industrielles aux entrepreneurs et professionnels du secteur souhaitant développer leurs produits ou lancer leurs propres marques.

Cette stratégie transforme ainsi l’usine en plateforme destinée à accompagner d’autres acteurs de l’écosystème marocain. Elle pourrait notamment permettre à de jeunes marques de bénéficier d’un outil industriel répondant à des exigences élevées sans devoir investir elles-mêmes dans des infrastructures de production.

L’investissement devrait également avoir un impact sur l’emploi. Le site démarrera avec une soixantaine de collaborateurs directs. À l’horizon 2030, LASOBIO prévoit plus de 150 emplois directs et près de 500 emplois indirects dans des activités liées notamment à l’agriculture, à la logistique, à la distribution et aux services.

Le groupe entend privilégier les compétences marocaines, avec une attention particulière portée à l’emploi des jeunes et des femmes ainsi qu’à la formation continue des équipes.

L’enjeu est aussi de préparer l’expansion internationale de l’entreprise. LASOBIO prévoit notamment de renforcer sa présence en Europe à travers sa marque allemande H3R LAB, dont la distribution doit atteindre plus de 1 000 points de vente en Allemagne à partir de janvier 2027.

Le développement international doit également s’étendre au Royaume-Uni, où les premières exportations sont annoncées pour 2027. Le renforcement de la production marocaine doit servir de base à cette stratégie d’expansion.

Avec cette nouvelle plateforme, LASOBIO cherche donc à faire du Maroc non seulement son principal marché industriel, mais aussi une base de production capable d’alimenter plusieurs marchés étrangers. L’entreprise prévoit parallèlement de multiplier les partenariats internationaux dans les compléments alimentaires, les boissons fonctionnelles et la cosmétique.

À plus long terme, le groupe envisage également une évolution vers l’industrie pharmaceutique. Cette ambition prolongerait la trajectoire engagée avec la nouvelle unité et viserait à élargir progressivement le champ d’activité industriel de LASOBIO au Maroc.