Maroc

Samsung Pay arrive chez Attijariwafa bank et Simple

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Le paiement mobile franchit une nouvelle étape au Maroc. Attijariwafa bank et sa néobanque Simple. intègrent désormais Samsung Pay à leurs services, permettant à leurs clients de régler leurs achats directement avec leur smartphone, sans sortir leur carte bancaire.

Déployée en partenariat avec Samsung Maroc, la solution est accessible depuis le 2 novembre, avec un lancement officiel intervenu le lendemain. Elle concerne les clients des deux établissements et couvre les cartes Visa et Mastercard proposées par le groupe.

Concrètement, les utilisateurs disposant d’un smartphone Samsung compatible peuvent effectuer leurs paiements auprès des commerçants équipés de terminaux sans contact. La technologie NFC permet de réaliser la transaction en approchant simplement le téléphone du terminal de paiement.

L’enjeu ne se limite toutefois pas au confort d’utilisation. Samsung Pay intègre également un dispositif de tokenisation. Cette technologie remplace les informations sensibles de la carte bancaire par un identifiant numérique spécifique. Les données réelles de la carte ne sont donc pas communiquées au commerçant lors de la transaction.

Pour Attijariwafa bank, cette intégration renforce une stratégie qui place progressivement le mobile au centre de la relation bancaire. Le groupe cherche ainsi à répondre à l’évolution des habitudes de paiement et à la demande croissante de services numériques.

L’arrivée de Samsung Pay constitue également une nouvelle étape pour Simple., dont l’application enrichit progressivement son écosystème de services. La néobanque avait notamment introduit de nouvelles fonctionnalités liées aux voyages, à l’eSIM et à l’alimentation instantanée du compte par carte bancaire.

Cette évolution intervient alors que le marché marocain des paiements électroniques poursuit sa transformation. La multiplication des solutions de paiement mobile pourrait contribuer à accélérer l’adoption des transactions sans contact et à renforcer les usages numériques dans le commerce de proximité.

La concurrence entre banques et acteurs des services financiers se joue désormais aussi sur la simplicité, la rapidité et la sécurité des paiements. L’intégration de Samsung Pay permet au groupe Attijariwafa bank de renforcer son positionnement sur ce segment en pleine évolution.

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