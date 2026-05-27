Canada : un pavillon dédié aux requins du Saint-Laurent ouvrira en 2027

Le gouvernement du Canada a annoncé une augmentation de son financement pour le futur Pavillon des requins du Saint-Laurent, un projet scientifique et touristique majeur porté par le musée Exploramer dans la région de la Gaspésie. L’enveloppe fédérale passe désormais de 3,1 à 3,8 millions de dollars à l’occasion du lancement officiel des travaux à Sainte-Anne-des-Monts.

Le futur pavillon proposera une expérience immersive autour des requins présents dans le fleuve Saint-Laurent, avec une approche mêlant sensibilisation scientifique, éducation environnementale et attractivité touristique. Le projet ambitionne également de renforcer l’économie régionale et l’activité touristique dans l’est du Canada.

Cette infrastructure s’inscrit dans le cadre du programme fédéral « Fonds pour bâtir des collectivités fortes », un vaste plan d’investissement destiné à moderniser les infrastructures canadiennes et soutenir le développement régional sur la prochaine décennie. Ottawa prévoit un financement global de 51 milliards de dollars à travers plusieurs volets couvrant les infrastructures locales, communautaires et provinciales.

Le projet bénéficie aussi du soutien du gouvernement du Québec, de plusieurs collectivités locales et d’acteurs privés, tandis qu’Exploramer investira plus de 3 millions de dollars supplémentaires dans cette nouvelle attraction. Les travaux doivent se poursuivre durant les prochains mois pour une ouverture prévue à l’été 2027.

Selon les autorités canadiennes, le Pavillon des requins du Saint-Laurent permettra de mieux faire connaître le rôle écologique de ces espèces marines et les enjeux liés à leur conservation, tout en créant de nouvelles retombées économiques pour la région de la Haute-Gaspésie