SFL devient une entreprise privée au Canada

Le secteur spatial canadien franchit une nouvelle étape avec la transformation du Space Flight Laboratory (SFL), anciennement rattaché à l’Université de Toronto, en société privée sous le nom de SFL Missions Inc.

Fondé en 1998 par le professeur Robert Zee, le laboratoire s’est imposé au fil des années comme un acteur majeur dans le développement de petits satellites destinés à des missions d’observation de la Terre, de communication, de surveillance et de recherche scientifique.

Avec cette nouvelle structure indépendante, SFL Missions Inc. entend accélérer son développement sur le marché international des satellites à faible coût, tout en poursuivant ses activités de recherche et d’innovation dans les technologies spatiales avancées. L’entreprise met notamment en avant son expertise dans les systèmes d’alimentation, le contrôle d’attitude et les solutions modulaires destinées aux constellations de satellites.

Selon les responsables du projet, cette évolution vise à renforcer la capacité du Canada à se positionner parmi les acteurs émergents du NewSpace, un secteur marqué par la multiplication des missions spatiales commerciales et des technologies satellitaires miniaturisées.

Depuis sa création, SFL revendique 98 missions opérationnelles réussies et plus de 442 années cumulées d’opérations en orbite, un bilan qui lui a permis de collaborer avec des clients gouvernementaux, scientifiques et industriels à l’échelle mondiale.

Le directeur de l’UTIAS, Chris Damaren, a salué une évolution qui illustre la capacité des universités canadiennes à transformer leurs innovations technologiques en projets industriels à portée internationale.

La nouvelle société prévoit également de poursuivre le développement de programmes de production de satellites en série afin de répondre à la demande croissante des entreprises et agences spatiales cherchant des solutions plus rapides et moins coûteuses pour leurs missions orbitales.