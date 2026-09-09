Kamik choisit Montréal pour son expansion industrielle durable

Kamik renforce son ancrage québécois en choisissant le 7300 Côte-de-Liesse, à Saint-Laurent, pour accompagner son développement à long terme. Le fabricant canadien de chaussures a conclu un bail de longue durée pour cette nouvelle propriété industrielle d’environ 141 000 pieds carrés, développée par Propriétés Scalia en partenariat avec Sina.

Fondée au Québec en 1898, Kamik compte plus de 125 ans d’histoire manufacturière. Son arrivée sur ce site constitue ainsi une nouvelle étape pour une entreprise qui continue de produire, d’investir et d’innover dans la province.

Le choix du 7300 Côte-de-Liesse repose notamment sur son emplacement. Implanté le long du corridor de l’autoroute 520 et de la Côte-de-Liesse, le bâtiment bénéficie d’un accès rapide aux principaux axes routiers de Montréal ainsi qu’à l’aéroport international Montréal-Trudeau.

Le projet se distingue également par ses caractéristiques environnementales. Le bâtiment dispose des certifications Bâtiment carboneutre et LEED Argent, auxquelles s’ajoutent une conception architecturale soignée et des infrastructures pensées pour des utilisateurs industriels exigeants.

Cette orientation environnementale s’accompagne de performances mesurées. Le site affiche notamment une réduction de 58 % de sa consommation énergétique globale et une diminution annuelle estimée à 187 tonnes des émissions de gaz à effet de serre. Il comprend également une terrasse sur toit vert et des bornes de recharge pour véhicules électriques.

Sur le plan opérationnel, le 7300 Côte-de-Liesse a été conçu pour répondre aux besoins d’activités industrielles de grande envergure. Le bâtiment dispose d’une hauteur libre de 36,5 pieds, de 15 portes de quai, d’une alimentation électrique de 2 000 ampères à 600 V avec génératrice de secours et d’un entrepôt à température contrôlée.

Le site bénéficie par ailleurs de 47 places de stationnement souterrain, une configuration particulièrement rare pour un immeuble industriel, ainsi que d’une cour de manœuvre de 60 pieds comprenant 15 places pour remorques.

Pour Propriétés Scalia, l’arrivée de Kamik constitue une validation du positionnement recherché pour le projet : proposer un immobilier industriel combinant emplacement stratégique, performance environnementale, qualité architecturale et capacité à conserver sa valeur sur le long terme.

Le choix de Kamik intervient alors que Saint-Laurent demeure l’un des principaux pôles industriels de la région montréalaise. Le 7300 Côte-de-Liesse se trouve notamment à proximité de grands acteurs du secteur aérospatial et industriel, dont Bombardier, CAE, Rolls-Royce et Thales.

Avec cette implantation, Kamik et Propriétés Scalia associent ainsi deux trajectoires fondées sur la durée : celle d’un fabricant québécois présent depuis plus d’un siècle et celle d’un nouvel actif industriel conçu pour répondre aux exigences économiques et environnementales des prochaines décennies.