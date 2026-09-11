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Fado Festival Maroc : Teresinha Landeiro séduit le public de Rabat

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Le fado portugais a résonné jeudi soir au Théâtre National Mohammed V de Rabat, où Teresinha Landeiro a offert au public une prestation marquée par l’émotion, la modernité et l’attachement aux racines lisboètes.

Pour sa première apparition au Maroc, la chanteuse et compositrice portugaise a puisé dans son dernier album, « Será que lhe Descobres a Poesia? », un projet nourri par l’univers artistique de José Sobral de Almada Negreiros, figure majeure de la culture portugaise.

Sur scène, Teresinha Landeiro a alterné les codes du fado traditionnel avec des compositions originales. Sa voix a porté des récits de liberté, de nostalgie et d’amour, tout en faisant revivre l’atmosphère des quartiers historiques de Lisbonne.

Révélée au fil de plusieurs albums, notamment « Namoro » en 2018, « Agora » en 2021 et « Para dançar e para chorar » en 2024, l’artiste s’est imposée parmi les représentantes de la nouvelle génération du fado portugais. À Rabat, son interprétation a particulièrement séduit par l’équilibre entre la profondeur du fado lisboète et des textes contemporains.

Accompagnée par ses musiciens, la chanteuse a entraîné le public r’bati dans une véritable traversée musicale des ruelles de Lisbonne. Les applaudissements venus de la salle ont salué une performance qui a privilégié l’authenticité tout en donnant au genre une expression actuelle.

Cette soirée s’inscrit dans la 9e édition du Fado Festival Maroc, placée cette année sous le thème « Le Fado et les quartiers de Lisbonne ». Le rendez-vous propose une programmation mêlant concerts, conférences et projections afin de faire découvrir différentes facettes du patrimoine musical et culturel portugais.

Le festival dépasse par ailleurs les frontières marocaines. Événement itinérant dédié au fado et à la culture portugaise, il se déploie dans le cadre de sa 16e édition mondiale dans 21 grandes villes réparties entre l’Europe, l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie.

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