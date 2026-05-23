Un projet éolien géant de 700 millions de dollars lancé au Canada

Le groupe énergétique EDF power solutions, en partenariat avec Red Rock Indian Band et Fort William First Nation, a officiellement obtenu un contrat d’approvisionnement en électricité pour développer le projet éolien « Northern Breeze » dans la province canadienne de l’Ontario.

Le futur parc, d’une capacité de 200 mégawatts, sera implanté au nord de Thunder Bay dans le canton de Jacques et comprendra jusqu’à 34 éoliennes. Selon les promoteurs, l’infrastructure devrait produire suffisamment d’électricité pour alimenter environ 64 500 foyers tout en soutenant la transition énergétique de la région.

Sélectionné dans le cadre du programme énergétique LT2 de l’Independent Electricity Service Operator, le projet fait partie des 13 nouvelles infrastructures retenues afin de répondre à la hausse de la demande en énergie propre au Canada. L’investissement total dépasse les 700 millions de dollars canadiens et devrait permettre la création d’environ 250 emplois durant la phase de construction.

Les trois partenaires ont insisté sur la dimension économique et environnementale de cette collaboration. Les communautés autochtones impliquées dans le projet ont notamment mis en avant leur volonté de développer des infrastructures énergétiques respectueuses des traditions et des territoires ancestraux tout en créant des opportunités économiques durables pour les générations futures.

Le projet Northern Breeze devrait entrer en service à l’horizon 2029 après plusieurs phases de consultation avec les populations locales, les autorités publiques et différents acteurs régionaux. Cette nouvelle initiative confirme l’accélération des investissements dans les énergies renouvelables en Amérique du Nord face à la croissance de la demande électrique et aux objectifs de décarbonation du réseau énergétique canadien.