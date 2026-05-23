Plus de 1 000 personnes réunies pour l’inauguration de la place Karl-Tremblay au Québec

Une vague d’émotion et de nostalgie a traversé la ville de L’Assomption à l’occasion de l’inauguration officielle de la place Karl-Tremblay, nouvel espace dédié au chanteur emblématique du groupe Les Cowboys Fringants. Plus de 1 000 personnes se sont rassemblées pour rendre hommage à l’artiste disparu dans une ambiance mêlant célébration, musique et recueillement.

La soirée, animée par Kevin Houle, également membre de la distribution de la comédie musicale « PUB ROYAL », a été marquée par plusieurs performances musicales et moments symboliques. La chorale du Vieux Palais, composée de 70 adultes et 50 enfants, a ouvert les festivités accompagnée par Marie-Annick Lépine à la guitare, à la mandoline et au clavier. Ensemble, les artistes et le public ont interprété la chanson « Sur mon épaule », devenue l’un des moments forts de l’hommage.

Le maire de L’Assomption, Sébastien Nadeau, a salué une soirée exceptionnelle et l’importance de créer un espace de mémoire consacré à Karl Tremblay. Selon lui, cette nouvelle place publique permettra de préserver l’héritage culturel laissé par le chanteur auprès de plusieurs générations de Québécois.

Le premier ministre du Québec, François Legault, également député de L’Assomption, a rappelé l’impact profond de Karl Tremblay sur la société québécoise. Il a souligné que l’artiste avait marqué toute une génération grâce à sa voix, ses textes et sa capacité à rassembler le public autour des valeurs portées par le groupe.

Durant l’événement, les participants ont également assisté à la projection du film-concert « QUÉBEC/14/01/2023 », retraçant l’un des spectacles marquants des Cowboys Fringants dans le cadre de la tournée « Les Antipodes ». L’infrastructure de la soirée a été assurée par Stageline, entreprise spécialisée dans les scènes extérieures et implantée dans la région de L’Assomption.

La construction de la place Karl-Tremblay a bénéficié d’un soutien financier du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec à hauteur de 750 000 dollars canadiens via le Fonds régions et ruralité. Les autorités locales prévoient désormais d’y organiser plusieurs événements culturels et rassemblements populaires au cours des prochains mois.