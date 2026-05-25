AutoFlight accélère le développement de ses eVTOL cargo longue distance

Le secteur des aéronefs électriques à décollage vertical franchit une nouvelle étape en Chine. Le constructeur AutoFlight a annoncé avoir réalisé avec succès un vol de démonstration impliquant trois appareils opérant simultanément dans une formation hétérogène, marquant une avancée importante dans les opérations coordonnées de mobilité aérienne avancée.

L’essai a réuni un V5000 Matrix et deux appareils eVTOL de la série V2000. Selon l’entreprise, cette mission a permis de valider plusieurs capacités critiques, notamment la communication entre appareils, la planification automatisée des itinéraires, la coordination des vols ainsi que les mécanismes de sécurité destinés aux plateformes aériennes lourdes.

Cette démonstration intervient alors que le groupe chinois accélère ses ambitions dans la logistique aérienne à basse altitude, un marché considéré comme stratégique pour le transport régional, les missions d’urgence et la desserte de zones difficiles d’accès. L’objectif affiché par AutoFlight consiste à développer des solutions capables d’assurer des opérations rapides sur de longues distances tout en réduisant les contraintes des infrastructures classiques.

Au cœur du programme figure le V5000CGH, version hybride-électrique destinée au transport cargo lourd. L’appareil affiche un poids maximal au décollage de 5.700 kg, une capacité de charge de 1,5 tonne et une autonomie annoncée de 1.500 kilomètres. Avec une vitesse de croisière de 280 km/h et une soute de 14 m³ pouvant accueillir deux conteneurs AKE, l’eVTOL vise clairement les missions logistiques de grande ampleur.

AutoFlight estime que ce type d’aéronef pourrait transformer plusieurs secteurs, notamment le transport de marchandises longue distance, l’approvisionnement offshore, la logistique interprovinciale et les interventions de secours rapides lors de catastrophes ou d’urgences sanitaires.

L’entreprise précise également que le V5000CGH est désormais entré dans sa phase officielle de certification de navigabilité après son vol de transition effectué en février 2026. Cette étape marque le passage d’un programme de recherche et développement vers une procédure réglementaire destinée à préparer une exploitation commerciale future.

Dans un secteur encore jeune mais extrêmement concurrentiel, la question de la certification reste centrale. AutoFlight met en avant l’expérience de ses équipes ayant travaillé sur des programmes aéronautiques majeurs chinois comme l’ARJ21-700 et le C919. La société rappelle aussi que son V2000CG CarryAll a déjà obtenu les principaux certificats de navigabilité délivrés par l’autorité chinoise de l’aviation civile.

Alors que plusieurs groupes américains, européens et asiatiques investissent massivement dans les eVTOL, le marché du transport aérien électrique pourrait connaître une accélération importante durant les prochaines années, notamment dans les applications cargo où la rentabilité apparaît plus rapide à atteindre que dans le transport de passagers.