Toyota C-HR : une offre à 0 % au Maroc

Toyota du Maroc propose une nouvelle formule de financement pour le Toyota C-HR. Baptisée « Crédit Double Zéro », cette offre associe un taux d’intérêt de 0 % à des frais de dossier gratuits.

Disponible durant le mois de septembre 2026, la promotion vise à faciliter l’acquisition du crossover hybride auprès des clients marocains. Le financement est proposé en partenariat avec des organismes spécialisés.

Le Toyota C-HR est accessible à partir de 3.555 DH par mois, avec un apport initial de 20 %. Les conditions précises du financement dépendent du dossier du client et des modalités appliquées par les partenaires de Toyota du Maroc.

Le modèle proposé embarque une motorisation hybride auto-rechargeable de 1,8 litre. Elle développe une puissance de 140 chevaux et fonctionne sans branchement sur une borne de recharge.

La batterie récupère notamment de l’énergie lors des phases de freinage et de décélération. Cette technologie permet d’accompagner la conduite quotidienne sans nécessiter de recharge externe.

Sur le plan du design, le Toyota C-HR se distingue par ses jantes de 18 pouces, sa carrosserie bicolore et son toit panoramique. Selon la finition choisie, le véhicule peut également disposer d’un écran multimédia de 12,3 pouces.

Les équipements disponibles comprennent notamment un coffre électrique, l’accès mains libres et les systèmes d’aide à la conduite Toyota Safety Sense. Leur présence varie selon la version commercialisée.

L’offre « Crédit Double Zéro » concerne notamment les finitions Limited et Distinctive Plus. Elle permet aux acheteurs de financer leur véhicule sans intérêts ni frais de dossier, sous réserve des conditions de financement applicables.

Avec cette campagne limitée à septembre, Toyota du Maroc met en avant une solution de financement destinée aux clients souhaitant acquérir un SUV hybride. Les personnes intéressées devront vérifier auprès du réseau Toyota les conditions détaillées, le coût total de l’opération et la disponibilité des versions concernées.