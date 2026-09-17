Hicham El Habti rejoint la direction générale du Groupe OCP

Le Groupe OCP renforce son organisation stratégique avec la nomination de Hicham El Habti au poste de secrétaire général. Jusqu’ici président de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), il rejoint la direction du groupe sous la présidence de Mostafa Terrab.

Cette nomination intervient alors que l’OCP poursuit le déploiement d’une nouvelle feuille de route axée sur l’innovation, le développement industriel et l’évolution de son offre de produits phosphatés.

Dans ses nouvelles fonctions, Hicham El Habti sera chargé d’accompagner la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle du groupe. Son expérience au sein de l’écosystème OCP devrait notamment contribuer à renforcer les liens entre la recherche scientifique, l’innovation et les activités industrielles.

Un parcours au sein de l’écosystème OCP

Hicham El Habti a rejoint le Groupe OCP en 2013. Il y a occupé plusieurs fonctions de responsabilité, notamment au sein du secrétariat général et de la direction de l’innovation.

En 2020, il a pris la direction de l’UM6P, après avoir exercé les fonctions de secrétaire général de l’université. Durant son parcours, il a participé au développement des initiatives reliant la formation supérieure, la recherche et les besoins de l’industrie.

Son profil académique et professionnel s’appuie sur une formation d’ingénieur à l’École Polytechnique et à l’École des Ponts et Chaussées, ainsi qu’un doctorat obtenu au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris.

L’innovation au cœur des priorités

À travers cette nomination, le Groupe OCP entend renforcer les synergies entre ses activités industrielles et son environnement scientifique. La recherche appliquée, les écosystèmes d’innovation et le développement de nouvelles solutions occupent une place importante dans l’évolution de la stratégie du groupe.

Le nouveau secrétaire général devra ainsi accompagner les orientations opérationnelles définies sous la présidence de Mostafa Terrab, dans un secteur phosphatier marqué par les enjeux de transformation industrielle, de performance et d’innovation technologique.