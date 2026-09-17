Le Maroc et le Québec accélèrent leur coopération agricole

Une délégation marocaine spécialisée dans l’agriculture et l’innovation a effectué mercredi une visite à la Zone Agtech, au Québec. Cette mission vise à développer des partenariats technologiques entre les écosystèmes marocain et québécois, avec un intérêt particulier pour les solutions agricoles adaptées aux défis du continent africain.

La délégation réunissait notamment des représentants de Domseeds, le corporate venture capital et venture studio des Domaines Agricoles, ainsi que de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Les échanges ont porté sur la création de projets pilotes, l’expérimentation de nouvelles technologies et le développement de collaborations scientifiques et économiques.

Située au Québec, la Zone Agtech dispose de plateformes de recherche et de laboratoires dédiés aux technologies agricoles innovantes et aux bioproduits végétaux. Elle cherche à renforcer ses relations internationales, notamment avec les marchés francophones confrontés à des problématiques agricoles communes.

Pour Marilou Cyr, directrice générale de la Zone Agtech, le développement de partenariats internationaux permet aux entreprises québécoises d’accéder à de nouveaux marchés. Elle considère les relations économiques et les enjeux agricoles partagés avec le Maroc comme des leviers pour favoriser ces échanges.

Le Maroc représente également un marché d’intérêt pour les entreprises québécoises spécialisées dans l’agritech. Soulaf Slaoui, directrice des programmes d’accélération de la Zone Agtech, a souligné les possibilités d’adaptation des technologies canadiennes aux besoins de l’agriculture marocaine.

La position du Royaume pourrait aussi faciliter l’accès des entreprises québécoises aux marchés africains. Cette perspective renforce l’intérêt d’une coopération qui dépasse les échanges bilatéraux pour s’inscrire dans une dynamique Canada–Maroc–Afrique.

Au cours de leur visite, les membres de la délégation marocaine ont rencontré des représentants de onze entreprises agtech québécoises. Ces dernières ont présenté des solutions couvrant plusieurs domaines : agriculture de précision, intelligence artificielle, automatisation, technologies propres et gestion des ressources.

Les discussions ont également porté sur l’amélioration de la productivité agricole et la réduction de l’impact environnemental des exploitations. Les technologies destinées à la production horticole et à l’optimisation des ressources occupaient une place importante dans les échanges.

La visite a permis de découvrir des serres et des exploitations spécialisées dans la production de petits fruits. Ces visites de terrain ont offert aux participants l’occasion d’observer des applications technologiques dans des conditions réelles de production.

La présence d’entrepreneurs marocains ou d’origine marocaine à la direction ou à la cofondation de plusieurs entreprises rencontrées illustre par ailleurs les liens humains et professionnels déjà établis entre les deux pays. Ces réseaux peuvent contribuer à faciliter les futurs projets de coopération.

Pour les représentants marocains, le développement de corridors économiques et scientifiques entre le Canada, le Maroc et l’Afrique doit favoriser le partage de compétences et l’émergence de solutions adaptées aux réalités agricoles locales.

Cette mission s’inscrit dans le programme Go Global Québec, porté par la Zone Agtech pour accompagner les entreprises du secteur dans leur développement international. Elle intervient alors que l’innovation agricole occupe une place croissante dans les stratégies de modernisation des systèmes de production et de gestion durable des ressources.