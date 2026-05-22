Tim Hortons investit 400 millions de dollars pour moderniser et étendre son réseau

Tim Hortons lance un vaste programme d’investissement de 400 millions de dollars destiné à accélérer l’ouverture et la modernisation de ses restaurants au Canada. Le groupe prévoit la construction de 80 nouveaux établissements ainsi que la rénovation de 400 restaurants existants durant l’année 2026.

Le projet repose sur une participation conjointe des franchisés et du groupe. Selon les données communiquées par l’entreprise, les propriétaires de restaurants investiront près de 270 millions de dollars, tandis que Tim Hortons apportera 130 millions supplémentaires pour soutenir cette opération de modernisation à l’échelle nationale.

Au total, 340 propriétaires de restaurants sont impliqués dans ce plan. Parmi eux, 280 participeront à la rénovation de 400 établissements alors que 60 autres investiront dans la construction de nouveaux points de vente à travers plusieurs provinces canadiennes.

Le groupe affirme que cette stratégie vise autant à améliorer l’expérience client qu’à moderniser les conditions de travail des équipes. Les nouveaux restaurants intégreront notamment des espaces plus lumineux, des zones optimisées pour les commandes numériques, des équipements de cuisine modernisés ainsi qu’une mise en avant renforcée des produits emblématiques de la marque comme les pâtisseries et les boissons signatures.

L’entreprise met également en avant les retombées économiques locales générées par ce programme d’investissement. Les travaux de construction et de rénovation mobiliseront plusieurs métiers liés au bâtiment et aux services dans différentes régions du Canada, tandis qu’une partie importante des matériaux et équipements utilisés proviendra de fournisseurs canadiens.

Fondée en 1964 à Hamilton en Ontario, Tim Hortons exploite aujourd’hui près de 4.000 restaurants au Canada et plus de 6.000 établissements dans le monde. Avec ce nouveau programme, la marque cherche à consolider sa position historique sur le marché canadien tout en accélérant sa transformation autour des nouveaux usages numériques et de la modernisation de son réseau.