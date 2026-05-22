Québec : près de 5 millions de dollars investis dans 28 projets dédiés aux jeunes

Le gouvernement du Québec annonce un investissement de près de 5 millions de dollars pour soutenir 28 projets d’infrastructures destinés aux jeunes âgés de 12 à 35 ans dans plusieurs régions de la province. Cette enveloppe de 4,8 millions de dollars vise à moderniser, agrandir ou réaménager différents espaces communautaires fréquentés quotidiennement par les jeunes.

L’annonce a été faite à Saguenay par Mathieu Lévesque accompagné de plusieurs représentants régionaux. Les projets retenus concernent notamment des maisons des jeunes, des carrefours jeunesse-emploi, des organismes autochtones ainsi que des structures œuvrant dans la santé mentale, l’aide alimentaire, l’hébergement ou l’accompagnement social.

Le gouvernement québécois affirme vouloir renforcer les milieux de vie destinés aux jeunes en améliorant l’accessibilité, la sécurité et la qualité des infrastructures existantes. Plusieurs projets prévoient des rénovations majeures, des mises aux normes, des agrandissements ou encore la création de nouveaux espaces polyvalents adaptés aux besoins des jeunes générations.

Parmi les initiatives financées figurent la modernisation de maisons des jeunes à Montréal, Saguenay, Mont-Tremblant ou Saint-Rémi, l’aménagement de cuisines collectives, d’espaces communautaires, de salles d’intervention psychosociale et de lieux adaptés aux personnes à mobilité réduite. Certains organismes autochtones bénéficieront également d’importants travaux de rénovation et d’agrandissement.

Les projets ont été sélectionnés dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures jeunesse 2026-2027, un dispositif qui soutient les organismes dont les actions s’alignent sur les objectifs du Plan d’action jeunesse 2025-2030 du Québec.

À travers ce programme, les autorités québécoises cherchent également à dynamiser les régions en renforçant le tissu communautaire local et en offrant davantage d’espaces sécuritaires et adaptés aux besoins sociaux, éducatifs et culturels des jeunes.