iA Groupe financier lève 500 millions de dollars sur le marché obligataire

iA Groupe financier a annoncé un placement de 500 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties arrivant à échéance en mai 2036. L’opération, dévoilée depuis Québec, s’inscrit dans la stratégie de financement et de renforcement des capacités financières du groupe canadien.

Les obligations émises proposeront un taux fixe de 4,158 % jusqu’en mai 2031 avant de basculer vers un taux variable indexé sur le CORRA, majoré de 1,15 %. Les intérêts seront versés de manière semestrielle durant la première phase puis trimestriellement à partir de 2031.

La clôture du placement est prévue autour du 26 mai 2026. Selon le groupe, les fonds levés serviront principalement aux besoins généraux de l’entreprise, incluant d’éventuels investissements dans des filiales ainsi que le remboursement de certaines dettes.

L’opération est menée par un syndicat bancaire dirigé notamment par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Marchés des capitaux CIBC. Plusieurs autres acteurs financiers canadiens participent également au placement obligataire.

Fondé en 1892, iA Groupe financier figure parmi les principaux groupes d’assurance et de gestion de patrimoine au Canada. L’entreprise est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole IAG et poursuit parallèlement le développement de ses activités aux États-Unis.