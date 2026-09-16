Apple élargit son offre numérique au Maroc

Apple prépare une nouvelle étape dans le développement de ses services au Maroc. Dès septembre 2026, les utilisateurs pourront accéder à Apple TV et Apple Arcade dans le cadre de l’abonnement iCloud+, avec une formule proposée à partir de 0,99 dollar par mois.

Cette évolution élargit l’accès aux services de divertissement de la marque américaine. Elle introduit également une nouvelle approche commerciale, fondée sur le regroupement de plusieurs services au sein d’une même offre.

L’abonnement d’entrée de gamme comprend 50 Go de stockage iCloud. Apple TV, qui n’était pas officiellement disponible au Maroc jusqu’à présent, fait ainsi son entrée sur le marché marocain.

Les utilisateurs pourront regarder des films, des séries et des documentaires depuis l’application Apple TV. Le service sera accessible sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, téléviseurs connectés et consoles compatibles.

Parmi les productions annoncées figurent Ted Lasso, The Studio, Severance et Pluribus. Apple prévoit également d’étendre la disponibilité de son service à 170 pays, soit 59 marchés supplémentaires.

Le jeu vidéo constitue un autre volet de cette évolution. Apple Arcade donnera accès à plus de 200 jeux, sans publicité ni achats intégrés. Les abonnés pourront également jouer hors ligne, selon les fonctionnalités proposées par le service.

Le catalogue comprend notamment Football Manager 26 Touch, NBA 2K26 Arcade Edition, Madden NFL 27 Arcade Edition, Hello Kitty Island Adventure et Angry Birds Reloaded.

Apple prévoit par ailleurs une offre Apple Music Select, avec une sélection de stations sans publicité. Le tarif annoncé s’élève à 3,49 dollars par mois pour une formule individuelle et à 5,49 dollars pour une formule familiale dans le cadre du partage familial.

Pour les utilisateurs marocains, le changement concerne aussi les abonnements existants. Apple TV et Apple Arcade ne seront plus commercialisés séparément au Maroc. Les abonnements individuels déjà actifs seront transférés vers iCloud+, avec conservation des sauvegardes et de la progression dans les jeux.

Cette évolution renforce la place des services numériques dans l’écosystème Apple au Maroc. Elle permet aux utilisateurs de regrouper le stockage, le divertissement et les jeux dans une offre commune, tout en faisant évoluer les modalités d’accès aux abonnements de la marque.