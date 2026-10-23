Al Omrane mise sur les Marocains du Canada pour accélérer les projets immobiliers au Maroc

Le Groupe Al Omrane fait étape à Montréal du 23 au 25 octobre 2026 pour rapprocher les Marocains résidant au Canada des opportunités immobilières au Maroc. Cette rencontre marque la dernière étape de l’édition 2026 de la tournée internationale Al Omrane Expo, organisée cette année dans six villes, de l’Europe à l’Amérique du Nord.

Après Paris, Bruxelles, Amsterdam, Barcelone et Milan, l’opérateur public entend faciliter les démarches des Marocains du Monde qui souhaitent acheter un logement, investir dans l’immobilier ou préparer leur retour au Royaume. L’objectif est de leur apporter des réponses concrètes, sans qu’ils aient à multiplier les déplacements entre leur pays de résidence et le Maroc.

Le programme d’aide directe au logement Daam Sakane figure parmi les principaux sujets abordés lors de cette étape canadienne. Les équipes d’Al Omrane doivent présenter les conditions d’éligibilité au dispositif et accompagner les visiteurs dans la compréhension des démarches à effectuer. Ce programme constitue un levier important pour faciliter l’accès à un logement décent, notamment pour les ménages qui remplissent les critères requis.

Au-delà des aides publiques, les échanges portent sur les modalités d’acquisition, les solutions de financement et les formalités administratives. Les conseillers présents à Montréal proposent un accompagnement adapté aux différents profils, qu’il s’agisse d’un premier achat, d’un investissement locatif ou d’un projet de réinstallation au Maroc.

Pour les Marocains établis outre-Atlantique, la possibilité d’obtenir directement des informations fiables représente un enjeu pratique. La distance, la connaissance des procédures locales et la difficulté à comparer les offres peuvent compliquer une décision immobilière prise depuis l’étranger. Al Omrane entend répondre à ces préoccupations en donnant accès aux informations nécessaires avant toute démarche d’achat.

Le groupe s’appuie également sur sa plateforme numérique, accessible sur son site officiel, [alomrane.gov.ma](https://www.alomrane.gov.ma). Les utilisateurs peuvent y consulter les caractéristiques des projets proposés, notamment leur localisation, leur superficie, leur prix et leur environnement. Cet outil permet de préparer un projet à distance et de poursuivre les recherches après les rencontres organisées au Canada.

Cette initiative s’inscrit dans les orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à renforcer les liens avec les Marocains du Monde et à favoriser leur participation au développement du Royaume. Elle met aussi en avant le rôle du logement comme point de rapprochement entre la diaspora et les différentes régions du Maroc.

Grâce à son réseau de filiales régionales et d’agences territoriales, Al Omrane présente à Montréal une offre couvrant plusieurs territoires du Royaume. Le groupe cherche ainsi à répondre à des attentes qui dépassent les seuls grands centres urbains et concernent également les projets immobiliers dans les autres régions du pays.

Prévue sur trois jours, cette dernière escale canadienne clôture la tournée Al Omrane Expo 2026. Elle doit permettre aux visiteurs d’échanger directement avec les équipes de l’opérateur public et de mieux préparer leurs projets immobiliers au Maroc.