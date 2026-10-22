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CAN de futsal 2026 : le Maroc décroche une quatrième étoile

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Le Maroc confirme sa domination sur le futsal africain. Les Lions de l’Atlas ont remporté la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2026 en s’imposant face à l’Angola sur le score de 5-2, mercredi soir à Rabat. Ce nouveau sacre porte à quatre le nombre de titres continentaux remportés par la sélection marocaine.

Disputée dans la salle couverte du complexe sportif Prince Moulay Abdellah, la rencontre a d’abord opposé deux équipes déterminées à prendre l’avantage. L’Angola a résisté aux premières offensives marocaines grâce à une défense bien organisée et à une discipline tactique qui a longtemps compliqué les tentatives des locaux.

Othmane Idrissi a finalement ouvert le score pour le Maroc. João Campangola a ensuite remis les deux équipes à égalité, avant que Youssef Jawad ne redonne l’avantage aux Marocains. Les hommes de la sélection nationale ont ainsi rejoint les vestiaires avec une avance précieuse.

Au retour, le Maroc a haussé le rythme et pris progressivement le contrôle de la finale. Idriss Errais El Fenni a inscrit le troisième but, suivi par Ismail Amzal, qui a creusé l’écart. Bilal Bakkali a ensuite porté le score à 5-1, mettant les Lions de l’Atlas dans une position favorable pour gérer la fin de rencontre.

L’Angola a réduit la différence grâce à Fortes Anderson, sans parvenir à inverser la tendance. Le Maroc a conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final, s’offrant ainsi un nouveau titre devant son public.

Cette victoire confirme la place du futsal marocain parmi les références du continent. Le sacre intervient également à domicile, dans une compétition où la sélection nationale a pu compter sur le soutien du public de Rabat.

Dans le match pour la troisième place, l’Égypte a largement dominé l’Algérie, sur le score de 8-1, pour compléter le podium de cette CAN de futsal 2026.

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