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Walmart Canada mise sur une décoration festive à petits prix

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

À l’approche des fêtes de fin d’année, Walmart Canada renouvelle sa collaboration avec Tori Wesszer pour lancer une collection exclusive dédiée à la décoration intérieure et à l’art de recevoir. Baptisée Fraîche, cette nouvelle gamme associe élégance, traditions et prix accessibles, avec l’objectif de permettre aux ménages de préparer les célébrations sans alourdir leur budget.

Disponible depuis le 21 octobre 2026 dans certains magasins, la collection sera également commercialisée sur le site Walmart.ca à partir du 28 octobre. Elle fait suite au succès des deux précédentes éditions, dont elle reprend l’esprit chaleureux tout en introduisant de nouveaux motifs et accessoires.

La palette de cette année privilégie le vert forêt, le bleu marine et les touches dorées. Ces couleurs accompagnent des objets inspirés de l’univers traditionnel des fêtes, notamment des décorations forestières, des bols dorés sur pied et des ours en peluche. La gamme comprend également de la vaisselle, des accessoires pour la maison et des idées de cadeaux.

Parmi les produits reconduits figure un sapin de 7,5 pieds équipé de lumières LED intégrées. Les prix commencent à 3,98 dollars canadiens, un positionnement qui vise à rendre la décoration saisonnière accessible à un large public.

Pour Walmart Canada, cette opération s’inscrit dans une stratégie commerciale qui associe collections exclusives, personnalités populaires et maîtrise des dépenses des consommateurs. La période des fêtes représente un rendez-vous important pour les distributeurs, qui cherchent à renouveler leurs offres tout en répondant aux attentes des ménages sensibles au prix.

Tori Wesszer, diététiste agréée et créatrice du blogue Fraîche Living, participe une nouvelle fois à la conception de la collection. Connue pour ses contenus autour de la cuisine, du bien-être et de la décoration, elle privilégie un univers familial qui associe motifs traditionnels et détails contemporains.

Les produits seront proposés exclusivement dans une sélection de magasins Walmart Canada et sur la plateforme de vente en ligne de l’enseigne. Cette nouvelle édition illustre la place croissante des collaborations avec des créateurs dans le commerce de détail, où l’identité visuelle et l’accessibilité des prix constituent des leviers pour attirer les consommateurs.

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