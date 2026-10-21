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Maroc–Angola (futsal) : à quelle heure et sur quelles chaînes voir la finale en direct ?

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

La sélection marocaine de futsal dispute ce mercredi 21 octobre à Rabat une finale décisive face à l’Angola. Les Lions de l’Atlas peuvent décrocher une quatrième couronne continentale consécutive et établir un nouveau record dans la compétition.

Le coup d’envoi est prévu à 20h, heure marocaine, à la salle Prince Moulay Abdellah. La rencontre sera diffusée sur Arryadia TNT et beIN Sports 6. Les supporters pourront également la suivre gratuitement sur la chaîne YouTube officielle de la Confédération africaine de football (CAF TV).

Les hommes de Hicham Dguig abordent cette finale avec un parcours particulièrement convaincant. En quatre rencontres, le Maroc a remporté autant de victoires, inscrit 23 buts et conservé sa cage inviolée. Les Marocains ont successivement dominé l’Algérie (4-0), la Zambie (7-0), la Libye (6-0) et l’Égypte (6-0) en demi-finale.

Cette efficacité offensive, associée à une défense jusque-là imperméable, place le Maroc en position de force avant le dernier rendez-vous. Mais l’Angola arrive également avec des arguments, après une qualification arrachée au terme d’une remontée spectaculaire contre l’Algérie. Menés 2-0 à la pause, les Angolais ont inscrit trois buts entre la 29e et la 38e minute pour s’imposer 3-2.

La finale ravive par ailleurs le souvenir de l’édition 2024. À Rabat, le Maroc avait largement battu l’Angola sur le score de 5-1 pour remporter son troisième titre continental. Deux ans plus tard, les deux sélections se retrouvent avec des ambitions différentes : les Marocains veulent confirmer leur domination, tandis que leurs adversaires espèrent décrocher leur premier sacre africain.

Déjà vainqueur en 2016, 2020 et 2024, le Maroc partage actuellement avec l’Égypte le record de titres dans cette compétition. Une victoire lui permettrait de prendre seul la tête du palmarès et de signer une quatrième consécration consécutive.

Avant cette affiche, l’Égypte et l’Algérie s’affronteront à 17h pour la troisième place, dans la même salle. La journée s’annonce ainsi décisive pour le classement final de cette CAN de futsal organisée au Maroc.

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