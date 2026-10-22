PHP2Shell : des serveurs exposés à une cybermenace mondiale

Deux vulnérabilités critiques dans PHP ont déclenché une vague de mesures d’urgence dans plusieurs pays. Au Maroc, des plateformes publiques ont été perturbées, tandis que les administrateurs de serveurs et les entreprises doivent accélérer la sécurisation de leurs infrastructures.

La découverte de failles capables de permettre une prise de contrôle à distance des serveurs Web remet la sécurité des sites internet au premier plan. Baptisées PHP2Shell, ces vulnérabilités affectent directement le moteur PHP, une technologie utilisée par de nombreux sites et applications en ligne.

Le 21 octobre, plusieurs administrations européennes ont choisi de couper temporairement l’accès à leurs plateformes. Cette décision visait à limiter les risques d’intrusion avant le déploiement des correctifs. Au Maroc, le site de la Maghreb Arabe Presse (MAP) a été placé en maintenance, tandis que celui de Bank Al-Maghrib a connu une indisponibilité pendant une partie de la nuit.

Le danger réside notamment dans la possibilité d’exploiter les failles sans disposer d’un compte sur le site ciblé. Un attaquant pourrait ainsi exécuter du code à distance sur un serveur vulnérable, accéder à des fichiers de configuration, récupérer des identifiants ou installer des outils malveillants. Selon les analyses rapportées par les spécialistes de la cybersécurité, l’une des vulnérabilités pourrait également exposer des fragments de mémoire contenant des mots de passe, des jetons d’authentification ou des clés d’API.

Le problème ne se limite pas aux sites développés directement en PHP. Les plateformes reposant sur WordPress, Drupal, Joomla ou Magento peuvent également être concernées, même lorsque leur système de gestion de contenu est à jour. La faille se situe dans le moteur PHP lui-même, ce qui impose de vérifier la version exécutée par le serveur plutôt que de se limiter à la mise à jour des extensions ou du CMS.

Les versions corrigées publiées en urgence comprennent PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 et 8.2.35. Les administrateurs doivent vérifier les versions réellement utilisées par leurs sites, leurs applications et leurs services d’hébergement. Les branches anciennes qui ne bénéficient plus de correctifs officiels nécessitent une attention particulière et peuvent imposer des mesures de protection supplémentaires.

L’intelligence artificielle joue également un rôle dans cette affaire. Selon les informations publiées par des spécialistes du secteur, des modèles avancés ont contribué à identifier ces vulnérabilités, restées présentes dans le code pendant plusieurs années. Mais cette capacité accélère aussi la course entre défenseurs et attaquants, qui peuvent désormais transformer plus rapidement une découverte technique en méthode d’exploitation.

Les entreprises marocaines qui exploitent des serveurs dédiés, des environnements mutualisés ou des infrastructures cloud doivent donc examiner l’ensemble de leur parc informatique. La priorité consiste à identifier les versions PHP exposées sur Internet, appliquer les mises à jour disponibles et vérifier les journaux à la recherche d’activités suspectes. Une simple mise en maintenance d’un site ne constitue pas une protection suffisante si le moteur PHP continue de traiter les requêtes entrantes.

Pour les systèmes qui ne peuvent pas être corrigés immédiatement, des protections au niveau du serveur Web ou d’un pare-feu applicatif peuvent contribuer à réduire l’exposition. Dans les situations les plus sensibles, une interruption temporaire du service peut rester préférable à une compromission susceptible d’affecter les données, les comptes et les systèmes internes.

Cette alerte rappelle aux organisations que la sécurité ne dépend pas uniquement de la mise à jour des logiciels visibles. La connaissance précise des composants installés, des versions utilisées et des dépendances techniques devient essentielle pour réagir rapidement lorsqu’une vulnérabilité critique est rendue publique.