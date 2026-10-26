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Segway Powersports prépare de nouveaux modèles pour le marché canadien

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Segway Powersports accélère son développement en Amérique du Nord avec une gamme de véhicules tout-terrain et de nouveaux équipements destinés aux loisirs comme aux usages professionnels. La marque a profité du salon Toronto International Snowmobile, ATV & Powersports Show 2026 pour présenter plusieurs modèles et permettre aux visiteurs de tester certains véhicules dans un cadre encadré.

Organisé du 23 au 25 octobre à l’International Centre, près de Toronto, l’événement a réuni les acteurs du secteur des sports motorisés. Segway Powersports y a mis en avant trois modèles : le Super Villain, l’UT6 HV et l’AT6. Cette sélection couvre différents usages, des sorties sportives aux travaux nécessitant un véhicule utilitaire.

Les visiteurs admissibles ont pu découvrir les véhicules et participer à des démonstrations supervisées, sous réserve d’inscription et des conditions d’accès. La marque entend ainsi rapprocher ses produits des utilisateurs, en leur permettant d’évaluer concrètement la maniabilité, le confort et les performances.

Au-delà des démonstrations, le constructeur a présenté une gamme élargie sur son stand. Les visiteurs pouvaient comparer les configurations, les caractéristiques techniques et les aménagements des véhicules selon leurs besoins.

L’autre nouveauté concerne l’UTX, un modèle dont le lancement sur le marché canadien est en préparation. Ce véhicule se distingue par une cabine entièrement fermée, la climatisation et des technologies intelligentes. Segway Powersports n’a pas encore communiqué l’ensemble des spécifications ni la date précise de sa commercialisation au Canada.

Cette stratégie repose aussi sur le développement de relations locales. Le constructeur s’appuie sur Demon Powersports pour renforcer sa présence dans le pays, où les véhicules tout-terrain occupent une place importante dans les activités de loisirs et certains usages professionnels.

Pour Segway Powersports, l’enjeu est de consolider sa visibilité auprès des conducteurs canadiens tout en élargissant son offre. Les démonstrations, les échanges avec les utilisateurs et l’arrivée de nouveaux modèles doivent contribuer à mieux adapter les produits aux attentes du marché.

Spécialisée dans les véhicules tout-terrain et les modèles côte à côte, la division Powersports appartient à l’univers Segway, également présent dans la micromobilité et la robotique grand public. Le calendrier de lancement de l’UTX et les détails de sa disponibilité commerciale au Canada restent attendus.

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