ABA Life lève 400 millions de DH pour accélérer la santé numérique au Maroc

L’intelligence artificielle médicale attire de nouveaux capitaux au Maroc. ABA Life, le pôle santé du groupe marocain ABA Technology, a conclu un accord d’investissement de 400 millions de dirhams avec Admaius Capital Partners. Cette opération doit financer le développement de technologies médicales, leur industrialisation et l’expansion internationale de l’entreprise.

Ce financement pourrait renforcer la place des acteurs marocains dans la transformation numérique des systèmes de santé. Les projets annoncés couvrent plusieurs domaines, dont l’aide au diagnostic, la télémédecine et l’exploitation des données médicales. L’objectif est de faire passer ces solutions technologiques à une échelle supérieure, en facilitant leur intégration dans les infrastructures de santé.

Une partie des fonds sera consacrée au programme « AI for Sovereign Health », notamment à travers Mediot AI. Cette initiative vise à développer des outils d’intelligence clinique destinés à soutenir les professionnels de santé. Ces technologies peuvent contribuer à l’analyse des informations médicales et à l’amélioration des processus de diagnostic.

L’enjeu concerne également le déploiement concret de ces solutions. Au-delà de la recherche et du développement, ABA Life prévoit d’accélérer leur industrialisation afin de faciliter leur utilisation dans les établissements médicaux. Cette orientation pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la santé numérique au Maroc, notamment dans les domaines de la télémédecine et des infrastructures médicales intelligentes.

L’accord prévoit aussi un volet de croissance internationale. ABA Life envisage de pénétrer de nouveaux marchés, notamment par le biais d’acquisitions. Cette stratégie doit permettre à l’entreprise d’élargir son empreinte géographique et de renforcer ses capacités technologiques.

Le groupe avait déjà engagé un rapprochement avec la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS). En juin 2026, les deux structures avaient annoncé un partenariat consacré aux infrastructures de santé intelligentes, à la recherche médicale et à la télémédecine au Maroc et en Afrique.

L’opération avec Admaius Capital Partners s’inscrit dans cette dynamique de développement. Elle intervient alors que la transformation numérique devient un enjeu important pour les systèmes de santé, confrontés à des besoins croissants en matière d’accès aux soins, d’efficacité opérationnelle et d’innovation médicale.

La finalisation de l’investissement reste toutefois conditionnée à l’autorisation du Conseil de la concurrence et à l’accomplissement des procédures habituelles de clôture. Le montant annoncé ne constitue donc pas encore la confirmation d’un financement définitivement finalisé.