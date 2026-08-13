Marhaba 2026 : Tanger Med renforce les règles pour les voyageurs

Les voyageurs empruntant Tanger Med dans le cadre de Marhaba 2026 devront désormais organiser leur arrivée au port avec davantage de précision. Le « billet ferme », indiquant une date et une heure de départ précises, devient obligatoire pour accéder aux installations portuaires.

Cette mesure vise principalement à mieux répartir l’affluence et à éviter les longues files d’attente durant les périodes de forte circulation entre le Maroc et l’Europe.

Le dispositif était déjà appliqué depuis plusieurs années dans plusieurs ports, notamment Tanger, Tarifa, Nador et Sebta. Pour l’édition 2026 de l’opération Marhaba, son application s’étend également à Tanger Med et au port espagnol d’Algésiras.

Les passagers, y compris les Marocains résidant à l’étranger, doivent donc vérifier et confirmer l’horaire exact de leur traversée avant de se présenter au port. Cette confirmation peut être effectuée auprès des compagnies maritimes, via leurs applications, leurs sites internet ou leurs services clients.

Une possibilité existe également au niveau des aires de repos de Tanger Med, installées à l’entrée de l’autoroute reliant Tanger à Ksar Sghir. Les voyageurs peuvent y effectuer les démarches nécessaires avant de poursuivre leur trajet vers le port.

Pour limiter les embouteillages, les autorités recommandent par ailleurs d’éviter les périodes les plus chargées. Les week-ends, particulièrement les samedis et dimanches, devraient connaître une forte pression sur les accès portuaires. La dernière semaine d’août constitue également une période à risque en raison du retour massif des vacanciers vers leurs pays de résidence.

Tanger Med renforce parallèlement la coordination entre les différents services mobilisés pour l’opération. Les équipes de la Direction générale de la sûreté nationale, de l’Administration des douanes et impôts indirects ainsi que les autorités locales participent au dispositif.

L’objectif est de réduire le temps consacré aux contrôles et aux formalités, tout en maintenant la sécurité sur l’ensemble de la chaîne de transit.

La fin du mois d’août reste toutefois particulièrement surveillée. Face à l’augmentation attendue du nombre de passagers, les autorités invitent les voyageurs à consulter les prévisions de trafic avant leur déplacement.

Pour les MRE qui préparent leur retour vers l’Europe, l’enjeu est donc désormais d’arriver au port au bon moment. Avec le billet ferme, une arrivée trop tôt ou trop tard peut compliquer le passage et perturber l’organisation du voyage.

À Tanger Med, la fluidité du trafic dépendra ainsi autant des moyens déployés par les autorités que du respect des horaires par les voyageurs.