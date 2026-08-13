CAN féminine 2026 : le Cameroun élimine le Maroc à Rabat

Le Maroc ne verra pas la finale de la CAN féminine 2026. Les Lionnes de l’Atlas ont été éliminées mercredi soir par le Cameroun au stade Moulay El Hassan de Rabat, après une demi-finale sans but et une séance de tirs au but cruelle.

Pendant 120 minutes, les deux sélections se sont neutralisées. Le Maroc a pourtant longtemps eu la maîtrise du ballon et s’est montré entreprenant dès les premières minutes.

Sanaâ Mssoudy, Sakina Ouzraoui et la capitaine Ghizlane Chebbak ont tenté de faire sauter le verrou camerounais. Mais face à elles, la défense des Lionnes indomptables a affiché une grande discipline et laissé très peu d’espaces dans la surface.

Le Maroc a continué à pousser après la pause. Mssoudy s’est notamment procuré une occasion intéressante autour de l’heure de jeu. Le Cameroun a ensuite commencé à répondre davantage sur les offensives, sans parvenir lui aussi à trouver la faille.

La fin du temps réglementaire a été particulièrement animée. Fatima Tagnaout, Hanan Aït El Haj, Mssoudy et Ouzraoui ont multiplié les tentatives, mais la gardienne camerounaise et son arrière-garde ont tenu bon.

Les prolongations n’ont pas changé le scénario. Le Maroc a continué à chercher le but de la qualification, tandis que le Cameroun s’est accroché à son organisation défensive.

À trois minutes de la fin, les Lionnes ont obtenu une occasion exceptionnelle de prendre l’avantage. Un penalty a été accordé au Maroc à la 117e minute. Fatima Tagnaout s’est chargée de l’exécuter, mais n’a pas réussi à transformer le coup de pied de réparation.

La qualification s’est finalement jouée aux tirs au but. Dans cet exercice, le Cameroun s’est montré plus efficace avec trois penalties réussis contre un seul pour le Maroc.

Cette défaite met fin au parcours des Lionnes de l’Atlas dans cette CAN 2026 et à leur ambition de disputer une troisième finale consécutive. Le Maroc avait atteint la finale lors des éditions précédentes et espérait cette fois profiter du soutien de son public pour aller chercher le titre.

Malgré cette élimination, la sélection marocaine avait déjà atteint l’un de ses objectifs majeurs en validant sa qualification pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil grâce à sa présence dans le dernier carré.

Le Cameroun poursuit désormais son aventure continentale. Il affrontera le Malawi en finale, après l’élimination de l’Algérie par cette dernière dans l’autre demi-finale.