Crédit du Maroc accélère sa croissance au premier semestre

Crédit du Maroc affiche une nette progression de ses résultats au premier semestre 2026. Le groupe bancaire a enregistré un résultat net part du groupe de 532 millions de dirhams à fin juin, soit une hausse de 19,4 % sur un an.

Cette performance repose sur une activité commerciale soutenue, une progression des revenus et une meilleure maîtrise des charges. Elle intervient alors que la banque poursuit également ses investissements dans la technologie et les services digitaux.

L’encours global des crédits atteint 64,3 milliards de dirhams à fin juin 2026. Il progresse de 7,1 % sur douze mois. Le financement des entreprises constitue l’un des principaux moteurs de cette évolution, avec un encours de 41,1 milliards de dirhams, en hausse de 12,7 %.

Plusieurs segments affichent une progression particulièrement marquée. Le crédit-bail avance de 34,8 %, tandis que les crédits à l’équipement augmentent de 24,9 %. Les financements destinés à la promotion immobilière progressent également de 15,8 %.

Du côté des particuliers, les crédits aux ménages atteignent 22,7 milliards de dirhams, en progression de 3,9 %. Le crédit à la consommation affiche une croissance de 10,5 %, contre 2,3 % pour le crédit à l’habitat.

Les dépôts de la clientèle suivent eux aussi une trajectoire favorable. Les ressources bilantielles s’établissent à 63,9 milliards de dirhams, en hausse de 10,1 % sur un an. Les ressources à vue progressent particulièrement, avec une hausse de 14,6 % pour atteindre 47,1 milliards de dirhams.

Le produit net bancaire consolidé atteint 1,91 milliard de dirhams, en progression de 7,8 %. La marge nette d’intérêt constitue le principal contributeur à cette croissance. Elle s’élève à 1,48 milliard de dirhams, soit une augmentation de 13,1 %.

La banque bénéficie notamment de l’expansion de son activité commerciale, d’une meilleure maîtrise du coût de la ressource et de la contribution de Crédit du Maroc Leasing et Factoring. Les commissions atteignent pour leur part 259 millions de dirhams, soutenues par les activités des filiales et le développement de nouveaux services.

Le résultat des opérations de marché recule toutefois de 13,8 %, à 226 millions de dirhams. Cette baisse est principalement liée au repli de l’activité obligataire dans un environnement géopolitique moins favorable. La dynamique des opérations de change a permis d’en limiter l’impact.

La progression du résultat brut d’exploitation confirme également l’amélioration de la performance opérationnelle. Celui-ci atteint 1,06 milliard de dirhams, en hausse de 9,9 %. Le coefficient d’exploitation s’améliore de 104 points de base pour s’établir à 45 %.

La gestion des risques constitue un autre point fort des résultats semestriels. Le coût du risque chute de 78,4 %, à seulement 28 millions de dirhams. La banque attribue cette évolution à une meilleure maîtrise de la sinistralité et aux résultats des opérations de recouvrement.

Les créances en souffrance progressent néanmoins de 8,2 %, à 4,26 milliards de dirhams. Leur taux dans l’ensemble des crédits baisse cependant à 6,6 %, soit 50 points de base de moins qu’un an auparavant. Le taux de couverture atteint 86,2 %.

Crédit du Maroc poursuit parallèlement ses investissements technologiques. La banque a consacré 108 millions de dirhams à ses investissements au cours des six premiers mois de l’année, avec une part importante dédiée au renforcement de son infrastructure numérique.

Cette stratégie s’accompagne de plusieurs nouveautés pour les clients. Après sa participation au GITEX Africa 2026, la banque a conclu des partenariats avec Adria Business & Technology et S2M Worldwide. Le premier vise notamment à accélérer l’innovation et l’utilisation de l’intelligence artificielle. Le second porte sur l’Instant Issuing, permettant aux clients d’obtenir leur carte bancaire immédiatement lors de l’ouverture d’un compte.

Le paiement mobile connaît également une nouvelle étape avec le lancement d’Apple Pay et de Google Pay pour les détenteurs de cartes Visa. Crédit du Maroc a par ailleurs commencé à digitaliser les transferts de scolarité sur myCDM, permettant aux clients d’effectuer leurs demandes à distance sans passer par une agence.

La banque continue enfin de renforcer son accompagnement des entreprises marocaines à travers des rencontres régionales consacrées à l’investissement, au marché des changes et aux évolutions réglementaires. Ces initiatives traduisent une volonté de rapprocher davantage les services bancaires des besoins des entreprises et des porteurs de projets.

Avec une progression de près de 20 % de son bénéfice net et une croissance soutenue des crédits et des dépôts, Crédit du Maroc aborde ainsi la seconde moitié de 2026 sur une dynamique favorable, tout en accélérant la transformation numérique de ses activités.