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Maroc–États-Unis : les échanges commerciaux accélèrent en 2026

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Les échanges commerciaux entre le Maroc et les États-Unis accélèrent nettement en 2026, avec une progression particulièrement spectaculaire des exportations américaines vers le Royaume. En juillet, celles-ci ont atteint un niveau jamais enregistré auparavant, confirmant l’intensification des flux bilatéraux.

Selon les données du U.S. Census Bureau, les ventes américaines au Maroc ont atteint 686,3 millions de dollars en juillet 2026. Ce montant dépasse largement le précédent record de 584,5 millions de dollars établi en août 2025. Avril et juin avaient déjà affiché des niveaux particulièrement élevés, avec respectivement 647,4 millions et 637,1 millions de dollars.

Cette accélération s’est dessinée progressivement depuis le début de l’année. Après un recul de 10,7 % en janvier sur un an, les exportations américaines ont renoué avec la croissance dès février. Elles ont ensuite progressé de 16,1 % en mars, de 39 % en avril, avant d’enregistrer des hausses de 62,2 % en juin et de 54,3 % en juillet.

Sur les sept premiers mois de 2026, les exportations américaines vers le Maroc ont ainsi atteint 4,07 milliards de dollars, contre 3,25 milliards un an auparavant, soit une hausse de 25,2 %.

Le déséquilibre commercial s’est parallèlement accentué. L’écart entre les ventes américaines au Maroc et les achats de produits marocains par les États-Unis atteint 2,83 milliards de dollars sur janvier-juillet 2026, contre 2,17 milliards sur la même période de 2025.

Les exportations marocaines vers le marché américain progressent néanmoins. Elles se sont établies à 1,24 milliard de dollars sur les sept premiers mois de 2026, contre 1,08 milliard un an plus tôt, soit une augmentation de 14,2 %. La croissance reste donc deux fois moins rapide que celle des exportations américaines vers le Royaume.

Cette évolution s’inscrit dans une relation commerciale déjà importante. En 2025, les États-Unis avaient exporté pour 5,53 milliards de dollars de marchandises vers le Maroc, tandis que les importations américaines en provenance du Royaume s’étaient élevées à environ 1,86 milliard de dollars selon les données du Census Bureau.

La structure des échanges révèle également des profils différents. Les exportations américaines vers le Maroc sont fortement concentrées sur l’énergie et l’aéronautique. En 2024, les combustibles minéraux, huiles et produits issus de leur distillation représentaient le premier poste, devant les avions et équipements aérospatiaux. Les produits chimiques organiques, les machines et certains produits destinés à l’alimentation animale figuraient également parmi les principales catégories.

Le Maroc exporte de son côté une gamme plus diversifiée de produits vers les États-Unis. Les engrais occupaient la première place en 2024, suivis des équipements électriques et électroniques, des véhicules et des produits aéronautiques. L’agroalimentaire complète cette présence avec notamment les préparations à base de viande, de poisson et de fruits de mer ainsi que les fruits et fruits à coque.

Si le rythme enregistré entre janvier et juillet devait se prolonger au second semestre, 2026 pourrait ainsi établir un nouveau sommet dans les échanges commerciaux entre Rabat et Washington, avec une progression particulièrement marquée du côté des ventes américaines vers le marché marocain.

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