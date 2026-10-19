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Attijariwafa bank accélère les paiements commerciaux entre le Maroc et la Chine

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Attijariwafa bank renforce ses capacités de traitement des transactions internationales en rejoignant le système chinois CIPS, une infrastructure dédiée aux paiements transfrontaliers en renminbi. Cette adhésion ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises marocaines qui commercent avec la Chine, notamment en matière de règlement des opérations et de diversification des devises utilisées.

Annoncée le 15 octobre 2026, cette intégration doit permettre aux entreprises et aux clients institutionnels de bénéficier de circuits de paiement plus fluides en monnaie chinoise. Le dispositif s’appuie sur la norme internationale ISO 20022, utilisée pour structurer et échanger les données financières.

L’enjeu dépasse la seule rapidité des virements. Pour les importateurs et les exportateurs marocains, la possibilité de régler davantage d’opérations directement en renminbi peut contribuer à simplifier les échanges avec leurs partenaires chinois. Elle offre également une alternative aux circuits de correspondance bancaire traditionnels, dont la complexité peut allonger les délais de traitement.

Cette évolution intervient alors que les relations économiques entre le Maroc et la Chine prennent une place croissante dans les stratégies d’approvisionnement et d’investissement. L’accès à des infrastructures de paiement adaptées devient ainsi un levier opérationnel pour les entreprises engagées sur ce marché.

En parallèle, Attijariwafa bank a annoncé son adhésion au Swift Payments Scheme, une initiative destinée à améliorer la rapidité, la prévisibilité et la transparence des paiements transfrontaliers. Son déploiement est prévu progressivement au cours des prochains mois.

Pour le groupe bancaire marocain, ces deux initiatives visent à renforcer l’accompagnement des flux commerciaux et d’investissement internationaux. Elles doivent notamment faciliter les règlements en renminbi, tout en offrant aux entreprises davantage de souplesse dans le choix de leurs devises de paiement.

Adil Hajji, directeur de l’International Banking Groupe chez Attijariwafa bank, souligne que cette adhésion renforce la capacité de la banque à accompagner les échanges entre le Maroc et la Chine grâce à des circuits de règlement adaptés aux besoins de ses clients.

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