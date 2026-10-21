Moncef Belkhayat renforce ses ambitions dans la beauté avec Primor

Le marché marocain de la parfumerie s’apprête à accueillir un nouvel acteur international. Le groupe H&S Invest Holding, dirigé par Moncef Belkhayat, a confié à sa plateforme One Retail le rôle de master franchisé de l’enseigne espagnole Perfumerías Primor au Maroc. Cette opération élargit le périmètre du groupe et renforce ses ambitions dans la distribution spécialisée.

Fondée en 1953 à Malaga, Primor s’est développée autour d’une offre de parfums et de cosmétiques à prix compétitifs. Son assortiment couvre plusieurs univers, du maquillage aux soins du visage et du corps, en passant par les produits capillaires. L’enseigne s’appuie sur une combinaison de diversité des marques et de politique tarifaire attractive, un positionnement qui pourrait trouver sa place sur le marché marocain.

Les modalités concrètes de son implantation restent toutefois à préciser. Le calendrier des premières ouvertures, le nombre de magasins envisagés et les investissements associés n’ont pas encore été détaillés. La compétitivité réelle de Primor au Maroc dépendra également des coûts d’approvisionnement, de la fiscalité et de sa capacité à proposer des prix adaptés au pouvoir d’achat local.

Pour One Retail, cette nouvelle franchise représente davantage qu’une diversification de son catalogue. La plateforme cherche à réunir plusieurs enseignes au sein d’une organisation commune, capable de mutualiser certaines fonctions comme les achats, la logistique, les systèmes d’information et la gestion des stocks. L’objectif est de gagner en efficacité tout en préservant l’identité commerciale de chaque marque.

Le groupe est déjà présent dans plusieurs secteurs. Son portefeuille comprend notamment Monoprix et Franprix dans la distribution alimentaire, Mr. Bricolage dans l’équipement de la maison, ainsi que Venezia Ice et Dahab Coffee dans la restauration et les cafés. Dans la beauté, One Retail s’appuie également sur des marques comme Flormar, Avon, Kaline et Argapure. L’arrivée de Primor renforce ainsi sa présence dans un marché où la variété des produits, les promotions et la confiance dans les marques jouent un rôle important.

Cette stratégie intervient alors que les habitudes de consommation évoluent au Maroc. Les consommateurs disposent de davantage de possibilités pour comparer les offres, notamment grâce au commerce électronique. Pour les enseignes spécialisées, la capacité à combiner des prix compétitifs, un assortiment diversifié et une expérience d’achat fiable devient un facteur déterminant.

L’arrivée de Primor pourrait accentuer la concurrence entre les distributeurs de parfums et de cosmétiques. Son positionnement tarifaire pourrait inciter les acteurs déjà implantés à renforcer leurs offres promotionnelles et leur politique de fidélisation. Mais la réussite de l’enseigne ne reposera pas uniquement sur les prix : la disponibilité des références, l’authenticité des produits et la qualité du service seront également déterminantes.

Derrière cette opération se dessine une ambition plus large pour Moncef Belkhayat. One Retail vise un chiffre d’affaires de 800 millions de DH en 2026, avant de franchir le seuil des 2 milliards de DH en 2027. Le groupe prévoit également de faire passer son réseau de 240 magasins en 2026 à 400 points de vente à fin 2027, avec neuf enseignes dans son portefeuille.

À l’horizon 2030, l’objectif affiché est encore plus ambitieux : atteindre 10 milliards de DH de chiffre d’affaires, exploiter plus de 1.000 points de vente dans 65 villes et compter 7.000 collaborateurs.

La réalisation de ces objectifs dépendra de la capacité du groupe à développer son réseau tout en maîtrisant ses coûts. La multiplication des enseignes peut générer des économies d’échelle, mais elle exige aussi des compétences adaptées à chaque secteur et un pilotage rigoureux des performances.

Avec Primor, One Retail ajoute une nouvelle marque internationale à son dispositif commercial. Le véritable enjeu sera désormais de transformer cet accord de franchise en un réseau rentable, capable de répondre aux attentes des consommateurs marocains et de soutenir la croissance du groupe.