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Le Maroc, futur hub pharmaceutique allemand pour les marchés africains ?

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Le Maroc attire l’attention des acteurs allemands de l’industrie pharmaceutique, qui voient dans le Royaume une plateforme potentielle pour accéder aux marchés africains. Au-delà des ventes de médicaments, l’enjeu porte sur la possibilité de combiner production locale, débouchés nationaux et exportations vers le continent.

Dans une analyse publiée par Germany Trade & Invest (GTAI), l’agence fédérale allemande chargée de promouvoir le commerce extérieur et les investissements, le Maroc est présenté comme offrant des conditions d’accès particulièrement favorables parmi les trois principales économies du Maghreb.

Cette attractivité repose notamment sur la possibilité de s’appuyer sur le marché intérieur et sur les infrastructures industrielles et logistiques du pays. Pour les laboratoires allemands, une implantation au Maroc pourrait ainsi servir plusieurs objectifs : commercialiser leurs produits localement, développer des capacités de fabrication et organiser des flux d’approvisionnement vers d’autres marchés africains.

Les échanges pharmaceutiques entre les deux pays présentent déjà des complémentarités. L’Allemagne se distingue principalement par ses livraisons de vaccins et de produits sanguins au Maroc. La France conserve, de son côté, la première place dans les importations marocaines de médicaments finis.

Cette répartition illustre la diversité des segments sur lesquels les partenaires étrangers sont positionnés. Elle ouvre également une réflexion sur la place que pourrait occuper le Maroc dans les stratégies industrielles des laboratoires internationaux, au-delà de son rôle de marché de consommation.

Pour la filière pharmaceutique marocaine, l’enjeu consiste désormais à transformer cet intérêt en investissements concrets. La création de capacités de production, la conclusion de partenariats industriels et le développement des exportations permettraient de renforcer la valeur ajoutée générée localement.

Une telle évolution pourrait également contribuer à consolider la place du « Made in Morocco » dans les chaînes d’approvisionnement pharmaceutiques africaines. Le développement d’une plateforme régionale suppose toutefois que les opportunités commerciales se traduisent par des projets industriels effectifs.

L’analyse de GTAI ne constitue pas l’annonce d’une nouvelle usine allemande au Maroc. Elle met plutôt en évidence le potentiel du Royaume dans les stratégies d’accès aux marchés africains. La concrétisation de cette perspective dépendra des décisions d’investissement des laboratoires et de leur capacité à faire du Maroc une base durable de production et d’exportation.

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